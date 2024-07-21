Спасенная из Красногоровки рассказала об атаках ВСУ по домам жителей города

Tекст: Максим Попов

«Нас расстреливала украинская армия. Они били по нашим домам, а затем по подвалам, где мы прятались. Наши дома стали целью для обстрела», – приводит ТАСС слова Подолянюк.

По словам женщины, мирные жители укрывались в подвалах, которые подвергались обстрелу из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, танков и минометов. Кроме того, ВСУ использовали FPV-дроны, и в день могло быть до 30 атак.

Во время одного из обстрелов рухнул подъезд, в подвале которого укрывалась группа мирных жителей. Несколько семей оказались под завалами. Однако российские военные смогли их спасти. Они же потом помогали выжившим, приносили воду, рассказала она.

Напомним, до этого командир 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай» сообщил о случаях расстрела ВСУ мирных жителей Красногоровки.



