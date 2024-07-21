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Российский офицер сообщил о случаях расстрела ВСУ жителей Красногоровки
Украинские войска в Красногоровке в ДНР расстреливали местное население, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай».
«Были прецеденты, когда людей в Красногоровке просто расстреливали», – приводит ТАСС слова российского военного.
«Мамай» подчеркнул, что информацию подтверждают и взятые в плен украинские военнослужащие. «По их словам, был негласный указ уничтожать гражданских, которые выходят на улицу. Раз они остались, значит, ждут прихода российских войск», – добавил он.