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    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

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    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    4 комментария
    21 июля 2024, 05:21 • Новости дня

    Российский офицер сообщил о случаях расстрела ВСУ жителей Красногоровки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска в Красногоровке в ДНР расстреливали местное население, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным «Мамай».

    «Были прецеденты, когда людей в Красногоровке просто расстреливали», – приводит ТАСС слова российского военного.

    «Мамай» подчеркнул, что информацию подтверждают и взятые в плен украинские военнослужащие. «По их словам, был негласный указ уничтожать гражданских, которые выходят на улицу. Раз они остались, значит, ждут прихода российских войск», – добавил он.


    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

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    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    20 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2»: ВСУ на Купянском участке фронта практически отказались от авиации

    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные практически перестали использовать самолеты и вертолеты на Купянском участке фронта в связи с плотностью противовоздушной обороны ВС России, сообщил начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук».

    По его словам, самолетов и вертолетов у ВСУ не хватает, они в основном их не применяют, передает РИА «Новости».

    Также военнослужащий отметил, что буквально полгода назад украинские военные активно применяли авиацию на этом направлении, однако несли потери.

    «Летали, но безуспешно… У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты», – добавил он.

    Начальник расчета отметил, что ВСУ используют в основном беспилотники.

    Ранее расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА.

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    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    20 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Сальдо высказался о планах освобождения Херсонской области
    Сальдо высказался о планах освобождения Херсонской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска освободят всю территорию Херсонской области, на которой будет восстановлена законная власть, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», – приводит РИА «Новости» слова Сальдо.

    По его словам, уход ВСУ с занимаемых ими территорий «неминуем».

    Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.


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    20 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ около Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.

    Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

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    20 июля 2024, 16:38 • Новости дня
    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ

    Сальдо: Днепр стал границей между жизнью и смертью для ВСУ

    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Река Днепр для украинских боевиков на Херсонском направлении превратилась в границу между жизнью и смертью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, практически ежедневно на правый берег Днепра выбрасывает трупы боевиков ВСУ, которых бессмысленно отправили атаковать левобережье реки.

    «Сами боевики все чаще сдаются в плен, потому что понимают тщетность действий украинского командования на Херсонском направлении», – приводит слова Сальдо канал «360».

    Ранее Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли до 5 тыс. человек.

    Сальдо заявил, что российские войска освободят всю территорию Херсонской области, уход боевиков ВСУ оттуда неминуем.

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    20 июля 2024, 11:21 • Новости дня
    Российские эксперты изучили украинский дрон-камикадзе

    ЦКБР: Российские специалисты изучили украинский дрон-камикадзе

    Российские эксперты изучили украинский дрон-камикадзе
    @ Иван Высочинский/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться во время приближения к зонам действия ПВО и РЭБ, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Уточняется, что такой дрон – принципиально новая разработка Киева, беспилотник оснащен реактивным двигателем, за счет чего увеличилась его стоимость и была сокращена дальность полета, передает РИА «Новости».

    По данным экспертов, одной из особенностью дрона является способность резко разгоняться при приближении к зоне действия систем противовоздушной обороны.

    Кузякин добавил, что результаты анализа дрона передали соответствующим структурам.

    «Анализ каждой подобной «птички» раскрывает информацию о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод», – заключил он.

    Ранее российские эксперты научились отличать модификации ракет Storm Shadow.

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    20 июля 2024, 11:56 • Новости дня
    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    Bild: ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении

    ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные захватили село Прогресс на Покровском направлении, пишет военный обозреватель Bild Юлиана Репке.

    По ее словам, российская армия захватила Прогресс в 22 км восточнее Покровска, передает «Царьград».

    Репке указывает, что последнее наступление (около трех километров за неделю) стало новым свидетельством развала украинского фронта.

    Ранее российские войска освободили Бердычи в ДНР.

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    20 июля 2024, 07:01 • Новости дня
    Гладков сообщил о шести пострадавших в результате ударов в Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов со стороны Украины ранения получили шесть мирных жителей Белгородской области. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «За вчерашний день пострадало шесть мирных жителей, пять человек из Шебекино. Двое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но, по уверениям врачей, их жизни ничего не угрожает», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    По словам главы региона, состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Все необходимые медикаменты есть, помощь оказывается, добавил губернатор.

    Напомним, до этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

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    20 июля 2024, 16:26 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек

    Гладков: При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек

    При обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина в Белгородской области ранены семь человек, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что четверо пострадавших получили ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, женщину ранило при обстреле многоквартирного дома, еще двое – мужчина и женщина – получили различные ранения, в том числе баротравму.

    По данным губернатора, прямыми попаданиями снарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах, разрушены две квартиры, загорелся газопровод, который оперативно потушили. На территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.

    До этого Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

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    20 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела в Сумской области на севере Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры, пишет издание «Общественное».

    По информации издания, атака произошла в городе Конотоп. В результате обстрела пострадавших нет, однако объект получил повреждения, передает ТАСС.

    Ранее расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

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    20 июля 2024, 12:17 • Новости дня
    Расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА

    Tекст: Кристина Цыцура

    Расчет ПВО «Тор-М2» российской группировки войск «Запад» сбил португальский БПЛА Tekever AR5 на купянском участке фронта и продемонстрировал его обломки.

    Как рассказал начальник расчета с позывным «Паук», беспилотник летел на расстоянии 12 км на высоте 1,6 тыс. метров. Его удалось поразить, а позже были найдены обломки, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что поставки беспилотников Tekever в Украину были анонсированы еще в 2023 году. Tekever AR5 представляет собой средневысотный многоцелевой БПЛА с неподвижным крылом, разработанный португальской компанией Tekever.

    По неофициальной информации, этот БПЛА используется с 2020 года и имеет дальность полета до 1000 км. Tekever AR5 может выполнять различные военные задачи, включая разведку местности, патрульные полеты, координацию действий воинских подразделений и поисковые операции.

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2» также сообщил, что около 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на купянском участке фронта были произведены США и Португалией.


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    20 июля 2024, 21:44 • Новости дня
    В Белгородской области после обстрела ВСУ нашли опасные суббоеприпасы

    Гладков: В Шебекино и Новой Таволжанке после обстрела ВСУ нашли более ста опасных суббоеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    После обстрелов ВСУ в Шебекино и в Новой Таволжанке обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов, известных как «колокольчики», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков предупредил в своем Telegram-канале, что такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья, в случае обнаружения нужно обратиться по номеру экстренной службы, оградить территорию и не допускать к ней детей.

    Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек.

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    20 июля 2024, 22:10 • Новости дня
    БПЛА атаковали более десяти населенных пунктов Курской области в течение дня

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска неоднократно обстреливали территорию Курской области в течение дня. В результате атак пострадали двое человек, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    По словам Смирнова, вблизи села Снагость Кореневского района украинские коптеры атаковали работавшие в поле комбайны. Был ранен механизатор. После сброса боеприпаса в селе Новоивановка Суджанского района ранение получил местный житель. Он был доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь, отметил Смирнов в Telegram-канале.

    Кроме того, врио губернатора сообщил, что в течение дня ВСУ неоднократно обстреливали села Гордеевка, Сергеевка, Николаево-Дарьино, деревни Успеновка, Елизаветовка, хутор Красный Пахарь, а также пункт пропуска «Суджа».

    Также сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались в Рыльском, Кореневском, Беловском, Суджанском и Глушковском районах. Смирнов добавил, что атаки украинских коптеров привели к возгораниям на полях в Глушковском и Кореневском районах, в течение дня там работали спасатели.

    Напомним, в пятницу два жителя Курска получили ранения в результате падения обломков украинского беспилотника.


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