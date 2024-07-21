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ВСУ обстреляли территорию ДНР 31 раз за сутки
За прошедшие сутки украинские войска 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам 87 различных боеприпасов, говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 31 атаку ВСУ за прошедшие сутки. Из них 16 обстрелов – на донецком направлении, 15 – на горловском», – приводит РИА «Новости» цитату из сообщения.
В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения.
Напомним, 16 июля ВСУ выпустили 146 боеприпасов по территории ДНР за сутки.