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    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    33 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    12 комментариев
    17 июля 2024, 01:14 • Новости дня

    ВСУ выпустили 146 боеприпасов по территории ДНР за сутки

    Tекст: Максим Попов

    За минувшие сутки украинские войска 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 146 боеприпасов. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Отмечается, что в результате обстрелов пострадали четверо мирных граждан. Основной удар пришелся на донецкое направление, где зафиксировано 14 обстрелов. Еще 33 обстрела пришлось на горловское направление. В результате ударов повреждено пять домов, два автомобиля и два объекта инфраструктуры, передает ТАСС.

    Напомним, накануне украинские войска 29 раз за сутки обстреляли ДНР.


    16 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получат премию в 15 млн рублей за первый сбитый на Украине истребитель F-16, сообщили в компании «Форэс» Министерству обороны России.

    Минобороны сделало публикацию, что директор компании «Форэс» Илья Потанин пообещал выплатить поощрение за уничтожение боевых самолетов F-15, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что бойцы группировки «Центр» были премированы за уничтожение натовских танков под Авдеевкой.

    Ранее уже сообщалось, что уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.


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    16 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Подполье сообщило об ударе по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, а также 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источник подпольщиков сообщил, что российские ракеты уничтожили в Гуляйполе технику, был нанесен удар по артиллеристам, которые спрятались в кустах возле здания. Кроме того, удар пришелся по танку, который взорвался вместе с экипажем и десятком боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в Новоандреевке удар пришелся по только что прибывшей группе украинских военных, спрятавшейся в кустах около одного административного здания.

    Кроме того, всего за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 домов, где ВСУ устроили пункты дислокации, мирные жители не пострадали, следует из данных подполья.

    Ранее под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами.

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    16 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский Як-52 с пулеметной установкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили с помощью пулемета украинский самолет Як-52, сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО за этот период сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь снарядов HIMARS, 28 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    С начала СВО уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 дронов, 552 ЗРК, 16 594 танка и других бронемашин, 1378 машин РСЗО, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    16 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    Киев перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа иностранных наемников переброшена в Часов Яр, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

    Как говорится в сообщении, по данным средств объективного контроля, ВСУ перебросили в Часов Яр группу иностранных наемников, некоторые из которых находятся на переднем крае обороны, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, радиоперехваты фиксируют переговоры на английском и немецком языках.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

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    16 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усилия премьера Венгрии по урегулированию конфликта вокруг Украины направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс после ноября, когда в США пройдут выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.

    «Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

    При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

    Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

    В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

    В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

    Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

    Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

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    16 июля 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику украинской армии у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражены 42-я механизированная бригада, 125-я бригада теробороны и 13-я бригада нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 230 человек, танк, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103-й, 127-й и 241-й бригад теробороны у Синьковки, Петропавловки, Подлимана (Харьковская область), Торского, Красного Лимана, Кировска (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Также отражена контратака штурмовиков 112-й бригады теробороны.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 545 человек, польскую САУ Krab, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, три британские гаубицы L-119 и четыре полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Григоровки, Верхнекаменского, Николаевки, Катериновки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР. Отражена атака 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 560 человек, танк, две бронемашины, три орудия Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, три американские гаубицы М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М». Уничтожено полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ у Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка в ДНР. Отражены шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 320 человек, три боевые бронированные машины, включая американский БТР М113, две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

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    16 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    СК решил расследовать обстоятельства расстрела российского военного на Украине

    В СК пообещали расследовать обстоятельства расстрела российского военного на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи СК будут расследовать очередное преступление ВФУ против мирного жителя ДНР, а также обстоятельства расстрела российского военнослужащего, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, согласно сообщению органов исполнительной власти, мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Шахтерском районе ДНР.

    Кроме того, в Сети боевики запрещенного в России националистического полка «Азов» опубликовали видео расстрела российского военнослужащего.

    «Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», – сообщили в СК.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что расстрелявшим российского военного украинским нацистам не может быть пощады.

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    16 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные отступили из населенного пункта Урожайное в ДНР и потеряли базу на левом берегу реки Днепр, сообщил источник из Генерального штаба ВСУ украинскому изданию Liga.net.

    По его словам, украинским военным пришлось покинуть село Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра и населенный пункт Урожайное Волновахского района ДНР, поскольку дальнейшее удержание позиций стало невозможным, передает ТАСС.

    В обоих населенных пунктах произошли значительные разрушения зданий и укрытий, что привело к необходимости отступления украинских войск.

    Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного 14 июля, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что ВСУ прекратили попытки пересечь реку Днепр в Херсонской области после неудачи в Крынках, бои теперь развернулись на островах.


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    16 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Марочко: Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки на Купянском направлении, которая пыталась проникнуть на позиции ВС России, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинские диверсанты попытались проникнуть на передовые позиции российских войск в районе Стельмаховки, но двое из них подорвались на минном заграждении, третий был застрелен, передает РИА «Новости».

    Один из подорвавшихся на мине рассказал, что всего в группу диверсантов входило восемь человек, они собирались захватить в плен российских военных.

    Ранее российские разведчики из группы «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа.

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    16 июля 2024, 17:23 • Новости дня
    Российские бойцы впервые взяли в плен экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал»

    Российские бойцы впервые пленили экс-заключенных из украинского батальона «Шквал»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские солдаты впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», который состоит из бывших заключенных, сообщается в Telegram-канале «Военное дело».

    Сообщается, что украинских экс-заключенных направили на Авдеевское направление для проведения контратаки, где их и взяли в плен, передает «Газета.Ru».

    Батальон «Шквал» относится к 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Ранее сообщалось, что власти Украины рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тыс. человек.

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    16 июля 2024, 09:22 • Новости дня
    Боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев

    Подполье: Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, ВСУ вцепились в остатки Работино, как клещи, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что украинские военные находятся в таком же положении, как это было в Крынках: ни снабжения, ни эвакуации, но сидят, пока все не погибнут, а тех, кто пытается сдаться, расстреливают свои.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Фаготом» бронемашины ВСУ под Работино.

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    16 июля 2024, 09:50 • Новости дня
    Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам вглубь России

    Politico: Зеленскому поступили «позитивные сигналы» от Запада по ударам вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Киев получил «некоторые позитивные сигналы» по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует Politico.

    Зеленский заявил о том, что Запад якобы послал «некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств», передает РИА «Новости».

    Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не разрешают Украине наносить «глубокие» удары по территории России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, но эта позиция может измениться.

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что США уже сняли ограничение на удары ВСУ вглубь России.

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    16 июля 2024, 05:22 • Новости дня
    ВС России сорвали перегруппировку ВСУ в районе сел Левадное и Чаривное

    Tекст: Максим Попов

    Группировка войск «Восток» сорвала ротацию частей ВСУ в районах населенных пунктов Левадное и Чаривное, сообщили в Минобороны.

    «В ходе активных действий подразделения ВС России улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного», – приводит ТАСС слова начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

    Также отмечается, что были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка и Луговское.

    Напомним, накануне российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90 в районе Ильинки.


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    16 июля 2024, 12:31 • Новости дня
    Пескова спросили об участии России во «втором саммите мира»

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль пока не понимает, что Владимир Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя слова Зеленского о необходимости представителей России участвовать во «втором саммите мира», заявил, что надо сначала понять, что украинский лидер имел в виду, потому что «первый саммит мира вовсе не был саммитом мира», передает ТАСС.

    Кроме того, он заявил, что на Украине работает «весьма искусно и массированно» «машина оболванивания населения», которая «промывает мозги» и разжигает ненависть ко всему русскому, размножает бациллы нацизма.

    Ранее Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине. По его словам, к ноябрю завершится подготовка к конференции.

    Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского».

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    16 июля 2024, 06:27 • Новости дня
    Гладков сообщил о находящихся в ПВР жителях Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Из-за обстрелов ВСУ около 2,5 тыс. жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, примерно 1,5 тыс. человек размещены на территории Белгородской области, остальные – в Воронеже, Ярославле, Туле, Карачаево-Черкесии и Владимире, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Гладков добавил, что в ближайшее время в пункты временного размещения пополнят еще 100 жителей области.

    Напомним, накануне в результате украинского артиллерийского обстрела пострадали мирные жители Белгородской области.


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      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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