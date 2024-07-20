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    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти
    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион
    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион
    Задержан участник конфликта на АЗС, где пострадал гендиректор World Class
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта
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    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    20 июля 2024, 16:05 • Новости дня

    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ

    Военный аналитик Боссхард: Запад фальсифицирует историю, чтобы развязать новую войну

    Запад целенаправленно фальсифицируют историю, чтобы приуменьшить вклад СССР в победу над нацизмом и обесценить его роль, а также развязать новую войну против России, заявил военный аналитик, подполковник Швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард.

    В своей статье для «Донецкого агентства новостей» он привел примеры попыток обелить немецких военных и приукрасить их роль в войне.

    По его словам, немецкие генералы, нанятые США после войны, писали историю, выставляя вермахт героями, а советских солдат – «недочеловеками».

    «Теория о том, что нацисты «боролись с большевизмом» за Западную Европу, уже не за горами. Один молодой человек пытался объяснить мне эту теорию много лет назад в книжном магазине в центре Киева, а также хотел использовать эту возможность, чтобы продать мне портрет Адольфа Гитлера», – пишет Босхард.

    Он также рассказал, что в Швейцарии принял участие в дискуссионном мероприятии, посвященном Второй мировой войне, на котором со вступительным докладом выступил белорусский коллега. Ему была интересна реакция, присутствовавших журналистов, историков и преподавателей для которых, информация о страданиях белорусов в 1941–1945 годах была для них новой.

    «Они не знали ни о трагедиях Озаричей и Хатыни, ни об операции «Багратион». Они едва ли знали о бесчисленных преступлениях, совершенных немецким вермахтом – не только СС и гестапо», – пишет аналитик, отмечая, что ему ясны причины такой ситуации.

    По его словам, стратегия Запада по обелению нацизма и очернению России преследует несколько целей. Он считает, что таким образом США хотят оправдать новую войну против России, представить ее как агрессора, а себя – как защитников «цивилизованного мира».

    «Но дело идет даже дальше: вообще русских стремятся демонизировать как народ, отрицать, что они культурная нация, и изображать их не как людей, а как агрессивных монстров, которым надо не дать напасть на «цивилизованный Запад», – отметил швейцарский аналитик.

    Также, по его словам, Запад хочет разделить и ослабить постсоветские страны, уничтожить память о Великой Отечественной войне, которая является важным фактором национальной идентичности России и других стран, поэтому ее стремятся ослабить.

    Историк подчеркнул, что фальсификация истории – это опасная игра, которая может привести к новым трагедиям.

    «Германия вела войну на чужой территории в течение пяти лет, с осени 1939 по осень 1944 года. США и западноевропейские колониальные державы вели войны на чужих континентах в течение 45 лет после окончания войны. А с 1991 года НАТО, которое на самом деле создано было как инструмент самообороны, ведет войны за пределами территории своего альянса. Эти народы не знают, что означает война в их собственной стране, и поэтому легкомысленно относятся к войне. Пересмотр истории – это подготовка к войне, и мы должны оказать решительное сопротивление, пока не стало слишком поздно»», – призвал Босхард.

    20 июля 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион

    Глава МВД Украины Клименко заявил, часть камер не работала на месте убийства Фарион

    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион
    @ REUTERS/Roman Baluk

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько камер на месте убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион оказались нерабочими, заявил руководитель МВД Игорь Клименко.

    По его словам, часть камер на месте происшествия не работала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    При этом Клименко заверил, что данный факт может быть связан с плановым отключением света.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    20 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ирина Фарион, бывший депутат Верховной рады, которая в пятницу стала жертвой стрельбы, скончалась в больнице, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

    «С огромной печалью сообщаю, что, несмотря на все усилия врачей, Ирину Фарион спасти не удалось», – приводит ТАСС слова Козицкого.

    Напомним, украинская националистка Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».

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    19 июля 2024, 20:14 • Новости дня
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Ирину Фарион ранили во Львове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия на Украине, сообщает местная пресса в пятницу вечером.

    В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.

    Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».

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    20 июля 2024, 10:54 • Новости дня
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Рассматриваются несколько версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    В частности, рассматривается версия о личной неприязни к экс-депутату и непринятие ее общественно-политической деятельности, передает РИА «Новости».

    Также Клименко отметил, что убийство может носить заказной характер.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки. Клименко отмечал, что несколько камер на месте убийства Ирины Фарион оказались нерабочими.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    19 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На аэродромах построят укрытия для российской военной авиации, которая оказалась уязвима для высокоточных западных ракет, об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявил после разговора с ним военный корреспондент Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой ведомства, он пояснил, что одним из обсуждавшихся вопросов было отсутствие укрытий для самолетов на военных аэродромах. ВСУ с помощью поставляемых с Запада высокоточных ракет с кассетной начинкой не раз пытались атаковать российскую боевую авиацию, напомнил военкор.

    «В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам, и укрытия обязательно будут построены», – подчеркнул он.

    Белоусов также отметил, что создан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал в Донбассе с 2014 по 2022 год, а также сотрудников ЧВК, с такими просьбами обратилось порядка 1 тыс. человек. Положительное решение пока выдали по 15 случаям, процесс только начался.

    Военно-врачебную комиссию граждане смогут проходить и по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионах отсутствуют военные госпитали. Также для этих целей коечным фондом поделилась Росгвардия. Планируется создание проекта по протезированию, по нему нагрузку взяло правительство Москвы.

    Также министр отметил, что вопрос о передаче ВС России конфискованного гладкоствольного оружия прошел первое чтение в Госдуме, второе чтение пройдет в сентябре. Для испытаний закуплена 1 тыс. специальных патронов против беспилотников, после тестирования их начнут поставлять в армию.

    Глава ведомства рассказал о взаимодействии с народными конструкторскими бюро, строящими необходимую для фронта технику. Оно будет проводиться на базе Народного фронта. «Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – заключил Коц.

    Всего по итогам прошлого разговора был сформирован список поручений, состоящий из 21 пункта.

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    20 июля 2024, 04:37 • Новости дня
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион могло быть инициировано российскими властями, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, на месте происшествия была найдена. При этом других  подробностей он не привел, передает РБК.

    Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза, а также анализируются видео с камер наблюдения.

    Следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Первая версия – убийство было совершено из личной неприязни, вторая – поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Полиция также допускает, что убийство может носить заказной характер, сказал Клименко.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.


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    19 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польша приняла решение, которое позволит ускорить поставки истребителей F-16 на Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он сообщил, что провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Британии, где обсуждался вопрос укрепления обороноспособности Украины, передает ТАСС.

    «Сегодня мы получили положительное решение от польского правительства, которое позволит Украине быстрее получить истребители F-16», – написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Зеленский не уточнил детали, но известно, что в состав польских ВВС входят 48 истребителей F-16.

    Ранее президент Украины пожаловался, что стране до сих пор не поставили истребители F-16.

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    19 июля 2024, 20:23 • Новости дня
    В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества

    Балицкий: В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества

    В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Херсонской, Запорожской, Ростовской областях, в Крыму и ДНР вводятся временные отключения электроэнергии из-за усилившейся нагрузки на энергосистемы, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    Решение о введении графика временных отключений принял системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления, отметил Балицкий в своем Telegram-канале. Над проблемой дефицита мощности работают специалисты, добавил он.

    В Запорожской области оперативные службы и администрации населенных пунктов должны обеспечить все условия для нормальной жизнедеятельности граждан при отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения подключены к генераторам и будут работать в штатном режиме, подчеркнул губернатор.

    Ранее на этой неделе на Крымском полуострове начались отключения электричества, их объяснили перегрузкой электросетей, вызванной жарой.

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    20 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Задержан участник конфликта на АЗС, где пострадал гендиректор World Class
    Задержан участник конфликта на АЗС, где пострадал гендиректор World Class
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта на АЗС в подмосковной деревне Лыткино, в результате которого пострадал гендиректор сети элитных фитнес-клубов World Class Дмитрий Бабанов.

    Инцидент произошел якобы из-за отказа заплатить 1 млн рублей неизвестным, передает ТАСС.

    Задержанным является житель Химок, родившийся в 2001 году. По словам главы управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, задержанный был взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ, сейчас продолжается поиск остальных участников конфликта.

    Напомним, ссора произошла 19 июля. Как рассказал адвокат пострадавшего Александр Карабанов, неизвестные напали на генерального директора на АЗС, куда он заехал с семьей для заправки по пути на дачу. По словам адвоката, незнакомцы подошли к бизнесмену и обвинили его в том, что он подрезал одного из них на заправке, что и стало причиной конфликта. Они требовали от Бабанова компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей, и, получив отказ, избили его.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    19 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

    Венгрия пообещала поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия считает недружественными действия Украины по запрету поставок нефти из России и поднимет вопрос об этом 22 июля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя введение Украиной санкций против российской компании «Лукойл», поставляющей нефть по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

    По словам Сийярто, Венгрия указала украинским властям, что это неприемлемое и недружественное решение с их стороны, передает ТАСС.

    Он пообещал поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел ЕС, «потому что странно, что страна, пытающаяся вступить в Евросоюз, серьезно угрожает энергоснабжению двух государств – членов Евросоюза».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

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    19 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников.

    Эти подшипники применялись для военных самолетов Ил-76МД-90А. Личности подозреваемых пока не установлены. Известно, что они входят в число руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ), передает URA.ru.

    Согласно версии следствия, представители завода в период с 2017 по 2022 годы приобрели подшипники сомнительного происхождения, не соответствующие требованиям конструкторской документации, чтобы не сорвать выполнение оборонного заказа. Эти подшипники отгружались вместе с колесами КТ199 в адрес филиала ПАО «Ил» – «Авиастар». К продукции были приложены поддельные документы, в которых утверждалось, что подшипники были закуплены у ОАО СПЗ и что их приняло военное представительство Минобороны РФ.

    Следственные органы и прокуратура предполагают, что использование некачественных подшипников в колесах самолетов Ил-76МД-90А стало причиной их выхода из строя, что привело к остановке эксплуатации пяти воздушных судов. Это происшествие нанесло значительный ущерб интересам государства и негативно сказалось на обороноспособности и безопасности России.

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    20 июля 2024, 02:33 • Новости дня
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency,White House/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», – приводит ТАСС цитату Трампа.

    По словам Трампа, если его изберут следующим президентом США, он сможет собрать все стороны конфликта на Украине вместе за одним столом для переговоров, чтобы они смогли достичь соглашения и положить конец насилию.

    В свою очередь Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом и будет обсуждать с ним шаги, которые помогут установить прочный и справедливый мир на Украине.

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. Он выразил осуждение в связи с покушением, которое было совершено на американского лидера.

    Напомним, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа.


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    19 июля 2024, 20:32 • Новости дня
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе, согласно его заявлению, опубликованному в пятницу.

    «Я надеюсь начать свою кампанию на следующей неделе», – сказал Байден, передает РИА «Новости».

    Сейчас президент США находится на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре после того, как у него был выявлен коронавирус.

    Кроме того, он прокомментировал полуторачасовое выступление Дональда Трампа, заявив, что «это тот же самый Трамп, которого американский народ отверг четыре года назад». 

    Ранее издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.

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    20 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион

    Экс-депутат Рады Царев: Фарион многих раздражала своими излишне резкими заявлениями

    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Русофобские заявления, неоднократно звучавшие со стороны Фарион, во многом укладывались в политику Киева. Однако они были настолько резки, что раздражали даже внутреннюю украинскую аудиторию, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее стало известно, что украинская националистка Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения.

    «Если бы не распался Советский союз, Фарион была бы комсомольской активисткой. Но, как и многие представители западноукраинской элиты, она после перестройки развернулась на 180 градусов», – рассказал Олег Царев, экс-депутат Рады.

    «И затем столь же активно, как когда-то продвигала идеи комсомола, Фарион начала пропагандировать русофобские нарративы. Более того, она была известна высказываниями, которые не позволял себе никто», – добавляет спикер.

    Так, он вспоминает, как Фарион учила детей в детсадах использовать украинские аналоги имен, потому что в противном случае они считались бы «москалями». «Также все помнят, как она заявила украинским военным, что говорящие на русском языке – неполноценные бойцы ВСУ. Понятное дело, что она так только демотивировала армию», – поясняет собеседник.

    По словам Царева, Фарион многих «раздражала своими излишне резкими заявлениями». «Многие ее слова, казалось бы, укладывались в ту русофобскую политику, которую ведет Киев. Но они иногда были настолько жесткими, что дискредитировали ее даже на Украине, потому что это был дремучий и архаичный национализм», – заключил Царев.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Позднее руководитель украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что часть камер на месте происшествия не работала. Он связал это с плановым отключением света.

    Впрочем, Клименко также увидел некий «российский след» в случившемся, якобы убийство Фарион было инициировано российскими властями. Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза.

    Между тем Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим. Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в возможных причинах смерти Фарион и отмечала, что ее могла погубить собственная ненависть.

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    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

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    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну

    В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности

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    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти

    Во Львове в результате покушения погибла поистине знаковая для современной украинской русофобии фигура: бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Только на первый взгляд ее политические убеждения и высказывания выглядели карикатурой. Ведь в итоге они и стали, скорее всего, причиной ее собственной гибели. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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