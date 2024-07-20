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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    20 июля 2024, 10:48 • Новости дня

    Политолог отреагировал на идеи желающих растворения России в «тюркском мире»

    Политолог Ухов прокомментировал идеи желающих растворения России в «тюркском мире» «какбыэкспертов»

    Tекст: Александра Юдина

    Политолог Илья Ухов отреагировал на идеи «какбыэкспертов», желающих растворения России в некоем «тюркском мире» и уничтожении цивилизационной самости России и ее культурного кода.

    В своем Telegram-канале он указал, что, согласно «ценному предложению» по смене цивилизационного кода России с православного на «тюркский», о котором рассуждает экономист Александр Разуваев, Россия должна отринуть свою тысячелетнюю историю, традиции и ценности.

    «Итогом этого цивилизационного каминг аута должна стать конвергенция с государствами Центральной Азии и Ближнего Востока, что видится Разуваеву мощным гешефтом», – подчеркнул Ухов.

    Также политолог выразил сомнения, что «Татарстан, Башкортостан и Якутия это поддержат».

    Политолог отметил, что «манкурты вроде Разуваева», «примитивные ценностные ориентиры которых меряются исключительно серебрянниками», являются излюбленным инструментом «этого меньшинства, говорящего по-русски с сильным акцентом».

    «В политическом плане и плане ценностном эти идеи содержат в себе целый ряд лживых, манипулятивных и в практическом плане опасных положений», – продолжает он.

    По словам Ухова, факт отличия России от западной цивилизации не означает того, что мы какая-то «русско-тюркская». «Россия исторически формировалась вокруг великоросского национального ядра, базовой матрицей которого было православие», – указал эксперт.

    «Сегодня некоторыми «какбыэкспертами» из ряда примеров браков московских правителей или участия на стороне Москвы войск вассальных остатков Орды… делается вывод о якобы равноправности и «конвергентности» формирования России на паритетных со Степью началах. Это не так, это ложь», – подчеркивает Ухов.

    Политолог добавил, что Россия сложилась на православии, государствообразующей роли великорусского этноса и при огромном влиянии модернизационной роли монархии и в первую очередь Романовых, которые «за уши вытащили Русское царство из полу-дремы и позволили через европейские реформы», создание современной армии и индустрии выжить как государству.

    «К слову Османская империя, да и Цинский Китай пропустили этот важнейший этап и в результате их уже к 19 века рвали на куски европейские империи», – указывает он.

    По словам эксперта, предлагаемая Разуваевым концепция растворения в тюркском мире приведет к процессу очередного раскола России с высвобождением разрушительной энергии и большой крови, с последующим падением в хаос и тьму.

    «Враги России рассчитывают на то, что когда кровавая пыль уляжется русские и другие коренный народы России окажутся меньшинством, неспособным защитить Родину. Но враги не учитывают одного: «Зачем нам мир, в котором нет России?» – уверяет политолог.

    Ухов заверил, что Россия никогда не даст различным меньшинствам и Иванам не помнящим родства продать нашу историю, память, традиции и ценности и изменить нашу идентичность.

    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    17 июля 2024, 21:14 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    @ URS FLUEELER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России и ряда других стран подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    По его словам, второй раунд «саммита мира» содержит односторонние, абсолютно неприемлемые подходы как для Москвы, так и для многих других государств, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Лавров также заявил, что западные страны взяли курс на «продавливание любой ценой» так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, представляющего собой ультиматум.

    Ранее Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    19 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море

    Военный эксперт Дандыкин: Публикации о русских подлодках в Ирландском море говорят о росте паранойи на Западе

    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сообщения об обнаружении российских субмарин в Ирландском море указывают на рост паранойи Запада. Раньше ситуацию вокруг подлодок Москвы нагнетала Швеция, теперь к ней присоединилась Британия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило».

    «Подлодки класса «Кило», о которых сообщает западная пресса, представляют собой российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Данные модели способны переносить как торпеды, так и ракеты «Калибр». В свое время за исключительную бесшумность передвижения их прозвали «черными дырами», – пояснил Василий Дандыкин, капитан I ранга, военный эксперт.

    «Паранойя вокруг российских подлодок на Западе постепенно нарастает. Раньше панику раздувала Швеция, которой эти машины мерещились практически ежегодно. Еще в советское время из-за навигационной ошибки наша субмарина заблудилась и села на мель у берегов королевства. С тех пор обнаружение российских кораблей стало навязчивой идеей шведской армии», – отмечает он.

    «Видимо, переживания Стокгольма постепенно передались и Лондону. Однако их опасения чаще всего беспочвенны. Вероятно, если наша лодка и шла, то где-то в нейтральных водах Ирландского моря, а это не противоречит международным нормам», – добавляет собеседник.

    «Текущая история, скорее всего, объясняется простым нагнетанием обстановки со стороны Запада, что полностью укладывается в русофобскую линию политики США и ЕС. Их задача – сформировать из Москвы образ опасного противника. При этом сами американцы часто направляют свои подлодки в нейтральные воды Арктики и Средиземного моря. Другими словами, сталкиваемся с очередным проявлением двойных стандартов», – заключил Дандыкин.

    Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило». Так, по мнению издания National Interest, Москва при помощи подлодок якобы хочет продемонстрировать свою силу. Отмечается, что машины представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона.

    До этого газета Bloomberg писала о том, что первые российские субмарины были замечены в Ирландском море около 18 месяцев назад в районе гавани Корк. При этом недавнее появление подлодок называется беспрецедентным по своему масштабу. Однако, по сообщению издания, американские чиновники знали о перемещении машин.

    Британия не единственная страна, сообщавшая об обнаружении российских субмарин. Еще в 2014 году Швеция заявляла о наличии в водах страны неопознанной подводной лодки. Уже тогда Стокгольм утверждал, что судно может принадлежать Москве. Тем не менее, в 2015 начальник оперативных вооруженных сил королевства Андерс Гренстад рассказал, что в реальности искомый объект оказался техническим кораблем.

    Однако позже, в 2019 году, шведские СМИ писали о том, что перехваченный шведскими ВМС сигнал все же принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую. Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, рассказывал РИА «Новости», что одержимость Стокгольма российскими подлодками берет свое начало в 80-х годах, когда советская субмарина по ошибке оказалась в территориальных водах королевства.

    В интервью изданию «Коммерсант» Маттиас Йоранссон, автор книги «Идет медведь» сообщал, что в 2014 от жителей Швеции поступило в общей сумме около 300 сигналов об обнаружении российской субмарины. В период же с 1980 по 1995 было зарегистрировано 6437 наблюдений подлодок, якобы принадлежавших Москве.

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    17 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт совместно с энергетическими компаниями Mol и «Лукойл» ищут способы возобновить поставки российской нефти, которые были прерваны из-за «правовой ситуации» на Украине, через которую пролегает нефтепровод «Дружба», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сейчас «Лукойл» не может осуществлять поставки в Венгрию из-за сложившейся на Украине «правовой ситуации», заявил Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает «Коммерсант».

    «Сейчас мы работаем над правовым решением», – сказал он.

    В 2019 году «Лукойл» и Mol подписали соглашение о долгосрочных поставках нефти, предусматривающее ежегодные объемы в 4 млн тонн до 2024 года. Сийярто сообщал, что Венгрия получает 80% российской нефти через Белоруссию.

    Ранее в Венгрии назвали Россию надежным поставщиком газа и нефти.

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    18 июля 2024, 08:53 • Новости дня
    СМИ: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров

    Parisien: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров

    СМИ: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога, пишет Parisien.

    Как отметил президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи, озвученное Зеленским приглашение призвано показать, что он идет навстречу Москве, однако в случае отказа именно позиция Москвы, а не Киева будет признана контрпродуктивной, передает Ura.ru.

    Эксперты заверяют, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, однако будет настаивать на собственных условиях.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    17 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    Япония решила направить Киеву 3,3 млрд долларов из замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Японское правительство приняло решение выделить Киеву 520 млрд иен (порядка 3,3 млрд долларов) из полученных от заморозки российских активов средств, сообщает агентство Kyodo.

    Отмечается, что данная сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в 50 млрд долларов, одобренного странами G7, передает «Коммерсант».

    Ожидается, что 20 млрд долларов из этой суммы предоставят США и страны ЕС, а остальные 10 млрд долларов разделят между собой Япония, Канада и Великобритания.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    19 июля 2024, 09:54 • Новости дня
    Россия увеличила поставки железа и стали в ЕС до максимума с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз в мае резко увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, достигнув максимума с июня 2022 года, свидетельствуют данные европейской статистики.

    Уточняется, что поставки данных металлов из России в ЕС выросли на 29% по сравнению с апрелем и на 1,2% по сравнению с маем 2023 года, достигнув 470,9 млн евро, передает РИА «Новости».

    В частности, Россия стала крупнейшим поставщиком металлов в ЕС, опередив Южную Корею (366,4 млн евро) и Индию (353,8 млн евро).

    Лидером по импорту российских железа и стали стала Италия, которая увеличила закупки на 60%, до 120 млн евро.

    Значительный рост также продемонстрировали Нидерланды (в 7,3 раза, до 78,5 млн евро) и Бельгия (в 2,7 раза, до 72,7 млн евро).

    Одновременно в ЕС на 50% вырос импорт российского алюминия, до 97,8 млн евро.

    Больше всего данный металл закупили Германия (в 11 раз, до 16,2 млн евро), Италия (в 3,8 раза, до 18,7 млн евро) и Швеция (в пять раз, до 7 млн евро).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подсчитала, что за два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.

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    17 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    В Кремле санкции против России назвали вредными для обеих сторон

    Tекст: Александра Юдина

    Антироссийские санкции являются нелегитимными, они подрывают основы международных экономических отношений и наносят ущерб обеим сторонам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, данные санкции являются нелегитимными с точки зрения международного права, они подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений, передает ТАСС.

    «Считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее ЕС согласовал продление антироссийских санкций на полгода.

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    19 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети

    Эксперты рассказали, для чего YouTube блокирует иностранные каналы, посвященные российской тематике

    Блогеры: YouTube сознательно борется с позитивным образом России в Сети
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Позитивный образ России не укладывается в картину мира, описываемую западной пропагандой. Именно поэтому видеохостинг пытается максимально ограничить доступ к контенту, рассказывающему о реальной ситуации в нашей стране, сказали газете ВЗГЛЯД блогеры Дмитрий Пучков, Илья Гогуа и Георгий Лобушкин. Напомним, в последнее время участились случаи блокировки со стороны YouTube каналов иностранцев, которые симпатизируют России.

    «Объективность YouTube всегда была под большим вопросом, учитывая, кому принадлежит этот видеохостинг. Платформа чуть ли не прямым текстом говорила, что есть два мнения – «мое и неправильное». Поэтому понять блокировку каналов, касающихся политики, тоже можно», – сказал блогер и писатель Дмитрий Пучков, член Общественной палаты РФ.

    «Однако бан развлекательных каналов про Россию говорит уже о настолько сильном страхе перед правдой, что недопустимой становится сама мысль о том, что наша страна справляется с санкциями, а месячные платежи за газ здесь дешевле чашки кофе. Там понимают, что если это увидят простые люди, произойдет коллапс – они осознают, что их благополучие и комфорт предали ради амбиций небольшого числа людей из элиты», – считает Пучков.

    Западная цензура не позволяет России ассоциироваться на площадке YouTube с чем-либо положительным, отмечает блогер Илья Гогуа, эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online». «Поэтому видеохостинг активно блокирует каналы иностранцев, позитивно отзывающихся о нашей стране. Платформа избавляется о них по совершенно надуманным причинам», – рассказывает он.

    «На сайте даже зачем-то были заблокированы каналы российских музыкантов. Пострадали, например, Олег Газманов, Полина Гагарина, и поэтому я рекомендую отечественным блогерам переходить на наши национальные площадки, такие как «VK Видео», RUTUBE или NUUM. Относительно недавно был запущен и хостинг «Платформа». Важно понимать, что YouTube стал площадкой, на которой в любой момент можно лишиться всего», – добавляет Гогуа.

    Работа блогера – это сложный и трудоемкий процесс, напоминает журналист Георгий Лобушкин, эксперт РОЦИТ. «Когда администрация сайта за секунду перечеркивает все твои достижения – это крайне неприятно. К тому же видеохостинг делает это без объяснения причин, пользуясь явно русофобским подходом», – считает он.

    «Предвзятая модерация YouTube, конечно, беспощадна и к иностранным блогерам, которые высказываются в поддержку России. Все это доказывает, что YouTube уже давно перестал быть площадкой, на которой можно свободно и безопасно распространять тот или иной контент», – заключил Лобушкин.

    Напомним, в последнее время участились случаи блокировки YouTube пророссийских иностранцев. Например, в этом году видеохостинг удалил активно набирающие популярность каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow без предъявления объяснений и возможности восстановления, писали «Известия». Один из них имел исключительно развлекательный и познавательный контент.

    «Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента», — сказала владелец канала Sasha Meets Russia Саша Йост.

    Проблема коснулась и канала журналистки Фиореллы Изабель. В своем блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также ставила под сомнение западные нарративы. Она отмечала, что ее канал подвергся блокировке после интервью со Скоттом Риттером, набравшим более 20 тыс. просмотров.

    Сложившаяся проблема касается не только блогеров. Так, в 2023 году видеохостинг YouTube ограничил доступ к записи программы венгерского телеведущего Жолта Есенски с участием российского дипломата под предлогом разжигания ненависти. Об этом сообщали РИА «Новости». С сайта был удален и канал экс-разведчика США Скотта Риттера.

    «Эта серия действий YouTube направлена на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Штаты и американские платформы социальных сетей», – заявлял Риттер.

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    18 июля 2024, 07:21 • Новости дня
    Система ПВО сбила 35 беспилотников и десять безэкипажных катеров ВСУ

    Минобороны: Система ПВО сбила 35 беспилотников и десять безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО сбила 35 беспилотников над территорией российских регионов и десять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что над территорией Крыма ликвидированы 33 беспилотника, еще два – над Брянской областью.

    Кроме того, система ПВО уничтожила десять безэкипажных катеров, движущихся в сторону Крымского полуострова.

    Ранее российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника, также был уничтожен безэкипажный катер.

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    17 июля 2024, 18:54 • Новости дня
    Лавров: Россия выступает за вступление Палестины в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает вступление Палестины в ООН, ее суверенитет признан уже почти 150 государствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании в качестве председателя Совбеза ООН.

    В 1949 году Россия поддержала членство Израиля в ООН при условии выполнения резолюций Генассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение, напомнил Лавров, передает ТАСС.

    Аналогично в настоящее время Россия поддерживает членство Палестины в организации. «Так же и сегодня мы поддерживаем вступление Палестины, суверенитет которой признали уже без малого 150 стран, в ряды всемирной организации», – сказал министр в ходе заседания по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

    В мае Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.

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    18 июля 2024, 07:59 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт, подготовленный украинскими националистами в Донецке

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ задержали женщину, которая по заданию украинских националистов планировала поджечь здание Петровского районного суда Донецка, сообщает УФСБ России по ДНР.

    Уточняется, что гражданка России была подготовлена одним из украинских националистических формирований, ей дали задание поджечь здание Петровского районного суда города Донецка за денежное вознаграждение, передает РИА «Новости».

    По данным службы, женщина призналась, что после совершения теракта она намеревалась выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации.

    Также в ходе следственного эксперимента задержанная показала место, где она готовила горючую смесь.

    В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к преступлению и терроризма.

    Ранее ФСБ задержала двух украинских шпионов в Запорожской области.

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    19 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Кремль: Россия и Северная Корея работают по достигнутым в Пхеньяне договоренностям

    Tекст: Александра Юдина

    Москва и Пхеньян ведут совместную работу по достигнутым в ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею договоренностям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе визита российского лидера в Пхеньян были достигнуты договоренности в насыщенном и результативном режиме, передает ТАСС.

    «Две стороны занимаются реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    17 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    ЕС согласовал продление антироссийских санкций на полгода

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал очередное продление на полгода, до конца января 2025 года, экономических антироссийских санкций, сообщил дипломатический источник в ЕС.

    Уточняется, что послы ЕС согласовали новое продление экономических санкций ЕС против России на шесть месяцев, передает ТАСС.

    Известно, что такое решение будет формально утверждено 22 июля на встрече глав МИД ЕС.

    Ранее журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей.

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    19 июля 2024, 12:45 • Новости дня
    В России предложили при получении российского гражданства ставить на воинский учет

    Tекст: Александра Юдина

    Постановку на воинский учет нужно синхронизировать с получением паспорта в ходе получения российского гражданства, предложили в пресс-службе СК.

    «Для приобретающих российское гражданство нужно синхронизировать данную процедуру с постановкой на воинский учет», – передает ТАСС предложение СК.

    Также в СК предложили ужесточить обоснования для лишения гражданства натурализованных лиц.

    В частности, к имеющимся обоснованиям предлагается добавить факты о приготовлении, покушении и совершении любого тяжкого или особо тяжкого преступления умышленно.

    Ранее российский кабмин не поддержал инициативу о лишении гражданства за тяжкие преступления.

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    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

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    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

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    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну

    В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности

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    Авантюры США запустили ракетную гонку в Европе и Азии

    В Вашингтоне испугались возможной реакции Москвы на размещение американских «евроракет» в Германии. Кроме того, сразу четыре страны ЕС решили разработать ракеты аналогичного класса. Что это может означать на практике и сколько европейцам потребуется времени, чтобы нацелить свои ракеты на Россию? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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