Угрозу атаки баллистическими ракетами объявили в Севастополе

На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.

Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.

Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.

«Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.

Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.