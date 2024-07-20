Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Угрозу атаки баллистическими ракетами объявили в Севастополе
В Севастополе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!», – отметил Развожаев в Telegram-канале.
Напомним, накануне российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника.