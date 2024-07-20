Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Полиция изменила квалификацию дела Фарион на дело об умышленном убийстве
Правоохранительные органы Украины изменили квалификацию дела о нападении на Ирину Фарион, бывшего депутата Верховной Рады. Теперь это дело расследуется как умышленное убийство.
Как сообщает РИА «Новости», полиция принимает все необходимые меры для того, чтобы установить личность и задержать подозреваемого. За умышленное убийство в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, в ночь на субботу известная своими русофобскими настроениями экс-депутат Рады Фарион скончалась от пулевого ранения в голову. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.
Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.
Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».