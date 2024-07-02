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    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    27 комментариев
    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня

    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

    1 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    @ IMAGO/Schoening/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль может столкнуться с последствиями, если решит передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе пресс-конференции Небензя заявил, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия», передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    2 июля 2024, 11:14 • Новости дня
    Объяснены массовые задержки авиарейсов из Антальи в Россию

    Массовые задержки рейсов из Антальи в Россию вызваны забастовкой сотрудников турецкого аэропорта

    Объяснены массовые задержки авиарейсов из Антальи в Россию
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Причиной стала забастовка сотрудников аэропорта Антальи, которая началась еще в воскресенье, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, комментируя массовые задержки рейсов в Россию из турецкого курорта.

    В аэропорту турецкого курортного города Анталья массово задерживают рейсы, направляющиеся в Россию, а также в другие страны. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе подчеркнула, что и до начала туристического сезона аэропорт с трудом справлялся с потоком пассажиров.

    «Причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка сотрудников аэропорта, стартовавшая 30 июня. Ситуация коснулась в равной степени и российских, и западных авиакомпаний. Российские туристы ожидают вылета не только из Антальи, но и в Анталью из аэропорта Внуково. Средние задержки рейсов могут длиться от трех часов до четырнадцати, были факты переноса рейсов даже на сутки», – говорит Горин.

    Он объясняет, что аэропорт Антальи – крайне популярное направление в летнее время. Он является массовым местом прибытия туристов из разных стран мира на курорты Средиземного моря (Кемер, Сиде, Белек, Аланья, Манавгат), поэтому даже замедление работы аэропорта приводит к таким критичным последствиям.

    «Полагаю, что сейчас разрешить ситуацию способно руководство аэропорта Антальи и регулирующие ведомства, которые должны сесть за стол переговоров и найти компромисс с бастующими. Пассажирам, столкнувшимся с задержками рейсов, необходимо обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим авиакомпанию», – заключил Горин.

    Ранее более 200 туристов из России оказались заперты на борту Boeing 767-300 в Анталье из-за технической неисправности.

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    2 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    В Госдуме призвали законодательно запретить движение «чайлдфри»
    В Госдуме призвали законодательно запретить движение «чайлдфри»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев (партия «Единая Россия») направил письмо главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой запретить движение «чайлдфри».

    По мнению Хамзаева, «чайлдфри», хотя и не оформлено как организация, представляет собой «механизм разрозненных организаций, работающих на грантах для разрушения семейных ценностей», передает «Коммерсант».

    Депутат отмечает, что запрещать нужно не пропаганду бездетности, а само движение, противоречащее ценностям страны.

    Ранее замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что в России активно разрабатываются законопроекты, направленные на нераспространение идеологии чайлдфри, которая способствует к отказу молодых людей от деторождения.

    В прошлом году депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагала перевести на русский язык термин «чайлдфри», дать ему толкование и запретить пропаганду этой идеологии среди детей.

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    2 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия «создает помехи европейским спутниковым системам», в том числе с территории Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей, заявили в Международном союзе электросвязи (МЭС) ООН.

    Как утверждается в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, помехи сказались на функционировании шведской и французской спутниковых сетей, передает «Московский комсомолец».

    Источник помех якобы располагался в районе Москвы, Калининграда и Павловки, заявили в организации. Комитет призвал Россию «прекратить любые действия, создающие вредные помехи».

    В марте газета The Times писала, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.

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    2 июля 2024, 18:07 • Новости дня
    Названы причины забастовки в аэропорту Антальи

    Вице-президент РСТ Горин: Работники аэропорта Антальи бастуют, требуя повышения зарплат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной забастовки в аэропорту Антальи, вызвавшей задержки рейсов, стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой и условиями труда.

    Забастовка продолжится с 3 по 15 июля, передает «Интерфакс». При этом власти не предпринимают никаких усилий для решения проблемы, заявили в Союзе авиадиспетчеров.

    Сейчас пассажиропоток в аэропорту Антальи значительно выше, чем в прошлом году, что усугубляет ситуацию с задержками рейсов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, они могут длиться от 3 до 14 часов.

    «Из-за долгого ожидания авиакомпаниям приходится дозаправлять самолеты, что приводит к новым задержкам», – пояснил Горин.

    Накануне в аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы. В беседе с газетой ВЗГЛЯД вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка сотрудников аэропорта, стартовавшая 30 июня.

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    2 июля 2024, 12:48 • Новости дня
    На Западе сочли «сигналом Путина» отправку АПЛ «Казань» на Кубу

    Daily Express: Отправка АПЛ «Казань» на Кубу стала «сигналом Путина» для Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны получили от президента России Владимира Путина сигнал в виде отправленной на Кубу подводной атомной лодки «Казань», утверждает Daily Express.

    Развертывание Россией атомной подлодки на Кубе должно стать предупреждением Западу, пишет Daily Express, передает RT.

    По мнению авторов статьи, недооценка военно-морской мощи России может быть опасной для западных стран. По этой причине США и их союзники следили за «Казанью» и фрегатом «Адмирал Горшков», когда они вышли со своих баз в Арктике.

    Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

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    2 июля 2024, 10:36 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина

    Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и экс- главу МИД Климкина

    Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД Павла Климкина, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

    Известно, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.

    В апреле следственный комитет России предъявил обвинение бывшему председателю Верховной рады Украины и ряду других чиновников, которые приняли решение и руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе.

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    1 июля 2024, 21:22 • Новости дня
    Эксперт: Процесс освоения инженерных знаний приближен к производству

    Политолог Карпова: Выпускники инженерных школ обеспечат технологический суверенитет России

    Эксперт: Процесс освоения инженерных знаний приближен к производству
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проект «Передовые инженерные школы» призван обеспечить тесную связь между предприятиями-работодателями и студентами инженерных специальностей, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Карпова. В понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину о реализации соответствующего проекта.

    «Развитие науки и использование полученных достижений в практической плоскости является гарантией технологического суверенитета России. От этого зависит и конкурентоспособность нашей страны», – заявила Виктория Карпова, политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    По ее словам, государство уделяет развитию инженерного образования все больше внимания. Объем средств, выделяемых на науку из федерального бюджета, за последние шесть лет вырос на 68%, достигнув 597 млрд рублей. Также ведется работа по привлечению ученых к реализации плана по достижению национальных целей России. «По поручению президента подготовлен перечень необходимых наукоемких технологий. Они будут обозначены как целевые показатели в новых нацпроектах. Это конкретные задачи для отечественной науки и системы образования, которые обеспечат технологическую стабильность России», – пояснила собеседница.

    «Помимо этого, продолжают работать программы поддержки образовательного сектора. Так, программа «Приоритет–2030» – это наиболее масштабная в истории современной России господдержка университетов. В текущем году на нее выделено более 31 млрд рублей, а финансирование распределено по 50 субъектам и 118 вузам. На эти финансовые средства учебные заведения реализуют свои программы развития, создавая новые формации от технопарков и бизнес-инкубаторов до учебно-лабораторных баз отдельных программ обучения», – рассказала эксперт.

    Аналогичный подход реализован и в программе по развитию инженерных школ, которая обсуждалась на встрече Путина с Фальковым. «Ключевая задача этих школ – подготовка высококвалифицированных кадров и инженеров, которые способны обеспечивать технологический суверенитет страны», – напомнила Карпова. По ее словам, эта программа позволяет обеспечивать связку между студентами учебных заведений и предприятиями-работодателями. Среди них – Газпром, КамАЗ, «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». По итогам 2023 года количество студентов передовых инженерных школ превысило 6 тыс. человек.

    Таким образом, в России происходит сближение процесса получения знаний и их применения в производственных процессах. «Это становится важным трендом нашей сферы образования», – считает Карпова.

    В понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков доложил президенту о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» и о подготовке соответствующих кадров. В начале беседы Путин отметил, что в последнее время в стране много внимания уделяется созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров. Фальков добавил, что эта программа стартовала в 2022 году. «В июне 2022 года мы создали 30 первых инженерных школ из 15 регионов», – указал министр, добавив, что сейчас в России действует 50 таких школ в 28 регионах.

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    2 июля 2024, 07:53 • Новости дня
    В России зафиксировали 28 температурных рекордов для 1 июля

    Центр погоды «Фобос»: В России зафиксировано 28 температурных рекордов для 1 июля

    Tекст: Александра Юдина

    В России зафиксировано 28 рекордов максимальной температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в день 1 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Новые рекорды были установлены в 28 регионах страны, включая пять региональных центров: Херсон (+35,9 градуса), Псков (+34,3 градуса), Чита (+34,1 градуса), Санкт-Петербург (+33,2 градуса) и Орел (+31,5 градуса), передает ТАСС.

    В Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +30,2 градуса, а в центре города, на Балчуге, до +32,1 градуса. Это близко к рекорду 1890 года, когда было зафиксировано +31,9 градуса.

    В Подмосковье рекорд был установлен в Коломне (+32,2 градуса), превысив показатель 1999 года на 1,4 градуса.

    Синоптики прогнозируют, что 2 июля в Москве возможен повтор или даже превышение рекорда 1890 года, а также новые рекорды 3 и 4 июля.

    Жара спадет лишь к выходным, когда температура вернется к климатической норме для июля – плюс 25–28 градусов.

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    2 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента России Владимира Путина на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане ожидается «напряженная повестка дня», сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Путин готовится в Кремле к поездке в Астану, он будет работать на саммите ШОС в Казахстане в среду и в четверг, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, в котором раскроет детали программы, заключил представитель Кремля.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит в Астане завершится на мажорной ноте и «сплотит большую семью ШОС».

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    2 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Подаренные Путину олени прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

    Два оленя, подаренных Путину, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили в пресс-службе зоосада.

    В зоопарк в Великом Устюге прибыло два северных оленя редкого белого цвета, подаренные президенту России от ямальской семьи Пяк, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе добавили, что на доставку животных с Ямала ушло трое суток, в дорогу им взяли привычный ягель, воду, также по пути их кормили свежей зеленью. Как напомнили в пресс-службе, супруги пригласили президента посетить Ямал и побывать на их золотой свадьбе, и хотя Владимир Путин не смог приехать на торжество лично, но поздравил супругов по телефону из Кремля.

    Российский лидер подарил юбилярам квадроцикл и чайный сервиз. Семья Пяк подарила Путину важенку. Это самка северного оленя, она имеет редкий белый окрас. 1 июня самка отелилась, олененка вместе с матерью решено было отправить в филиал Московского зоопарка – в «Зоосад в вотчине Деда Мороза» в Великом Устюге.

    Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.

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    2 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российская ПВО сбила ночью 11 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО сбила ночью 11 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на вторник российская система ПВО успешно отразила атаку украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что четыре беспилотника были сбиты над Брянской областью, еще четыре дрона – над Белгородской областью и три БПЛА – над Республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили беспилотники над Трубчевским районом.

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    2 июля 2024, 13:42 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что есть множество тем для обсуждения с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Существует много проблем, которые нужно обсудить с российским президентом Владимиром Путиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По его словам, есть много проблем, которые лидеры стран должны обсудить, передает ТАСС.

    Ранее Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    2 июля 2024, 17:36 • Новости дня
    Ушаков привел детали программы Путина на саммите ШОС в Казахстане

    Ушаков: Путин на саммите ШОС в Астане проведет серию двусторонних встреч

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва рассматривает это мероприятие как «шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые там будут присутствовать», отметил Ушаков, передает ТАСС.

    В частности, 3 июля Путин встретится с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, а также китайским лидером Си Цзиньпином и пакистанским премьером Шахбазом Шарифом, рассказал помощник президента России.

    На следующий день возможны «небольшие краткие двусторонние контакты», добавил он. Уже согласованы переговоры с временно исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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