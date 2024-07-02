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    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    27 комментариев
    2 июля 2024, 18:56 • Новости дня

    Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, министры обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие.

    Лавров и Сийярто обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщил МИД России, передает РИА «Новости».

    Обсуждая украинский кризис, министры «отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств».

    Стороны также высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога в условиях крайне непростой международной обстановки.

    В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Антальском дипломатическом форуме.

    1 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    @ IMAGO/Schoening/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль может столкнуться с последствиями, если решит передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе пресс-конференции Небензя заявил, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия», передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    2 июля 2024, 14:33 • Новости дня
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

    Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает ТАСС.

    «Мы высоко ценим мирные инициативы президента Зеленского и просили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров», – цитирует агентство Reuters слова Орбана.

    Премьер также отметил, что Венгрия заинтересована в подписании с Украиной двустороннего соглашения по широкому спектру вопросов.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев.


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    2 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан назвал цель визита в Киев

    Орбан заявил, что прибыл в Киев для урегулирования конфликта на Украине

    Орбан назвал цель визита в Киев
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

    Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, целью венгерского председательства является содействие в решении задач Европейского союза, заявил Орбан, передает ТАСС.

    Он также опубликовал в соцсетях свою фотографию с Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что темой переговоров политиков стала «возможность достижения мира» на Украине.

    Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Орбан заявлял ранее, что завершение конфликта на Украине является одним из главных приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

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    2 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    В Госдуме призвали законодательно запретить движение «чайлдфри»
    В Госдуме призвали законодательно запретить движение «чайлдфри»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев (партия «Единая Россия») направил письмо главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой запретить движение «чайлдфри».

    По мнению Хамзаева, «чайлдфри», хотя и не оформлено как организация, представляет собой «механизм разрозненных организаций, работающих на грантах для разрушения семейных ценностей», передает «Коммерсант».

    Депутат отмечает, что запрещать нужно не пропаганду бездетности, а само движение, противоречащее ценностям страны.

    Ранее замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что в России активно разрабатываются законопроекты, направленные на нераспространение идеологии чайлдфри, которая способствует к отказу молодых людей от деторождения.

    В прошлом году депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагала перевести на русский язык термин «чайлдфри», дать ему толкование и запретить пропаганду этой идеологии среди детей.

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    2 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Орбан назвал главный вопрос для ЕС на ближайшие полгода

    Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет «вопрос войны и мира между Россией и Украиной», заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского политика, он также хотел бы обсудить с Зеленским ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

    Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.

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    2 июля 2024, 10:36 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина

    Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и экс- главу МИД Климкина

    Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД Павла Климкина, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

    Известно, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.

    В апреле следственный комитет России предъявил обвинение бывшему председателю Верховной рады Украины и ряду других чиновников, которые приняли решение и руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе.

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    2 июля 2024, 02:45 • Новости дня
    Financial Times сообщила о визите Орбана в Киев
    Financial Times сообщила о визите Орбана в Киев
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник в Киеве состоится встреча украинского лидера Владимира Зеленского и главы правительства Венгрии Виктора Орбана, сообщила Financial Times.

    Как пишет Financial Times, Орбан посетит украинскую столицу для всречи с властями страны, передает РИА «Новости».

    Это станет первым визитом Орбана в Киев с момента начала конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан выступил за завершение конфликта на Украине, назвав этот процесс одним из приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

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    2 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков: Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и венгерская стороны не обсуждали поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в украинскую столицу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет, не было», – ответил Песков на вопрос о контактах руководства двух стран по поводу поездки Орбана, передает ТАСС.

    Он добавил, что Кремль ничего не ожидает от визита премьера Венгрии на Украину.

    Песков напомнил, что Венгрия стала председательствовать в Совете ЕС, поэтому должна выполнять свои функции. В случае визита Орбана в Киев превалирует именно обязанности Будапешта в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии.

    Во вторник Орбан приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Он пояснил, что приехал туда для помощи в урегулировании конфликта.

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    2 июля 2024, 14:50 • Новости дня
    Орбан: Венгрия предложила подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе своего визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении Венгрии подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной, аналогичное тем, которые действуют с другими соседними странами.

    «Мы стремимся к улучшению отношений между нашими странами и планируем заключить обширное соглашение о сотрудничестве с Украиной», – цитирует украинское издание «Страна» слова Орбана, передает ТАСС.

    Он отметил, что для улучшения взаимоотношений между Украиной и Венгрией необходимо решить множество двусторонних проблем.

    Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Орбаном заявил, что диалог с венгерским премьер-министром может послужить основой для будущего двустороннего соглашения между странами, регулирующего отношения, основанные на принципе взаимности.

    Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией.

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    2 июля 2024, 07:53 • Новости дня
    В России зафиксировали 28 температурных рекордов для 1 июля

    Центр погоды «Фобос»: В России зафиксировано 28 температурных рекордов для 1 июля

    Tекст: Александра Юдина

    В России зафиксировано 28 рекордов максимальной температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в день 1 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Новые рекорды были установлены в 28 регионах страны, включая пять региональных центров: Херсон (+35,9 градуса), Псков (+34,3 градуса), Чита (+34,1 градуса), Санкт-Петербург (+33,2 градуса) и Орел (+31,5 градуса), передает ТАСС.

    В Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +30,2 градуса, а в центре города, на Балчуге, до +32,1 градуса. Это близко к рекорду 1890 года, когда было зафиксировано +31,9 градуса.

    В Подмосковье рекорд был установлен в Коломне (+32,2 градуса), превысив показатель 1999 года на 1,4 градуса.

    Синоптики прогнозируют, что 2 июля в Москве возможен повтор или даже превышение рекорда 1890 года, а также новые рекорды 3 и 4 июля.

    Жара спадет лишь к выходным, когда температура вернется к климатической норме для июля – плюс 25–28 градусов.

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    2 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российская ПВО сбила ночью 11 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО сбила ночью 11 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на вторник российская система ПВО успешно отразила атаку украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что четыре беспилотника были сбиты над Брянской областью, еще четыре дрона – над Белгородской областью и три БПЛА – над Республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили беспилотники над Трубчевским районом.

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    2 июля 2024, 13:42 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что есть множество тем для обсуждения с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Существует много проблем, которые нужно обсудить с российским президентом Владимиром Путиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По его словам, есть много проблем, которые лидеры стран должны обсудить, передает ТАСС.

    Ранее Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    2 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия «создает помехи европейским спутниковым системам», в том числе с территории Калининградской области, которая граничит с Литвой и Польшей, заявили в Международном союзе электросвязи (МЭС) ООН.

    Как утверждается в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС, помехи сказались на функционировании шведской и французской спутниковых сетей, передает «Московский комсомолец».

    Источник помех якобы располагался в районе Москвы, Калининграда и Павловки, заявили в организации. Комитет призвал Россию «прекратить любые действия, создающие вредные помехи».

    В марте газета The Times писала, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.

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    2 июля 2024, 16:57 • Новости дня
    Форум о преступлениях нацистов в годы ВОВ начался в Минске

    Форум «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности» стартовал в Минске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В белорусской столице состоялось открытие масштабного молодежного форума «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности», посвященный вопросам сохранения исторической памяти о преступлениях нацистского режима в годы Великой Отечественной войны.

    В рамках форума состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие депутат Госдумы, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, директор Института истории НАН Белоруссии Вадим Лакиза, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Особое внимание на форуме будет уделено работе проекта «Без срока давности», направленного на сбор и систематизацию информации о преступлениях нацистов и их пособников на территории СССР. Участники форума обменяются опытом работы по увековечению памяти жертв нацизма, ознакомят друг друга с судебной практикой обеих стран и процессах, связанных с установлением фактов геноцида нацистами на оккупированных территориях Советского Союза.

    «Когда мы работаем совместно, Россия и Республика Беларусь, в рамках проекта «Без срока давности», у меня сформировалось четкое ощущение, что мы идем в ногу, одинаково понимаем задачи, очень синхронно выстраиваем наши действия. Для нас важны общие точки ценностных ориентиров. У нас во многом одни методологические и научные подходы. И вот все это позволяет говорить о том, что у нас общая историческая память», – отметила Малышева.

    Кроме дискуссионных площадок, участников форума ждет насыщенная культурная программа. Они уже посетили мемориальный комплекс «Хатынь», а завтра они станут гостями парада Вооруженных сил Белоруссии, посвященного освобождению республики от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

    В работе форума принимают участие представители исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и семи регионов Белоруссии. Организаторами форума является ООД «Поисковое движение России» при поддержке Национальной академии наук, Института истории Республики Белоруссия, Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Белоруссии, Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.

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