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Кабмин не поддержал инициативу о лишении гражданства за тяжкие преступления
Правительство РФ не одобрило законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления в его текущей форме и предлагает внести изменения, следует из проекта отзыва.
В документе отмечается необходимость доработки законопроекта в связи с тем, что предлагаемый перечень преступлений, за которые возможно лишение гражданства, слишком широк, что делает прекращение гражданства дополнительной формой наказания за преступление, передает РИА «Новости».
В январе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который расширяет круг преступлений, влекущих лишение приобретенного гражданства России. Предложение включает умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также такие действия, как уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и нарушение закона об иноагентах.
В документе упоминаются статьи УК о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС, нарушении порядка организации и проведения митингов, уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников, публичных призывах к экстремизму, разжигании ненависти, разглашении гостайны, а также за участие в деятельности организации, нежелательной в РФ, призывах к санкциям против России, уничтожении герба или флага России, нарушении закона об иноагентах, публичных призывах к агрессивной войне, реабилитации нацизма и применении насилия в отношении представителей власти.