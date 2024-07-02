Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.2 комментария
Военный самолет разбился в Грузии, погиб пилот
Пилот погиб при падении самолета Су-25 близ села Дисвели Болнисского муниципалитета Грузии примерно в 70 километрах южнее Тбилиси, сообщают местные СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Военный самолет Су-25 разбился во время учений.
В Минобороны Грузии подтвердили, что произошло крушение штурмовика.
В данный момент уточняются детали происшествия.
В конце июня вертолет авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Иркутской области.