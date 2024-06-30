Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.5 комментариев
Вертолет авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Иркутской области
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Иркутской области, на борту находились 10 человек, все живы, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
По его словам, поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 авиакомпании «Ангара» в 200 км от Бодайбо, на борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа, погибших нет, передает ТАСС.
Ранее у города Первоуральский в Свердловской области произошла жесткая посадка вертолета, два человека получили травмы.