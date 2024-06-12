Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.6 комментариев
На Урале вертолет совершил жесткую посадку, два человека пострадали
У города Первоуральский в Свердловской области произошла жесткая посадка вертолета, два человека получили травмы, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
У базы отдыха «Светофор» в поселке Билимбай вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку, находившиеся на борту мужчина и женщина госпитализированы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
На место прибыл свердловский транспортный прокурор. Устанавливаются обстоятельства инцидента, личности собственника вертолета и пострадавших.
Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ранее в мае в Мурманской области вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил жесткую посадку.