Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?0 комментариев
Ми-8 произвел жесткую посадку в Мурманской области
Вертолет Ми-8 в Мурманской области с семью людьми на борту совершил жесткую посадку, никто не пострадал, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Посадка произошла у реки Пача, на борту было семь человек, по факту происшествия проводится проверка, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
На место ЧП вылетел аварийно-спасательный отряд, он проведет эвакуацию находившихся на борту вертолета. Сам Ми-8, по предварительным данным, летел на турбазу из села Ловозеро.
В марте в Магаданской области при жесткой посадке Ми-8 погиб один человек.