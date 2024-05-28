Ми-8 произвел жесткую посадку в Мурманской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Посадка произошла у реки Пача, на борту было семь человек, по факту происшествия проводится проверка, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

На место ЧП вылетел аварийно-спасательный отряд, он проведет эвакуацию находившихся на борту вертолета. Сам Ми-8, по предварительным данным, летел на турбазу из села Ловозеро.

В марте в Магаданской области при жесткой посадке Ми-8 погиб один человек.