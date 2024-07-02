Лукашенко заявил, что есть множество тем для обсуждения с Путиным

UniCredit просит суд временно приостановить действие данных требований до вынесения решения. Банк уже предпринял шаги по сокращению своего присутствия в России, в результате чего его трансграничные риски снизились на 91%, а страновые – на 65%, передает «Интерфакс».
В сообщении банка говорится, что UniCredit полностью разделяет озабоченность ЕЦБ по поводу необходимости сокращения присутствия в России, но они также обеспокоены тем, что конкретные меры, предложенные регулятором, могут иметь непредвиденные негативные последствия.
В связи с этим UniCredit просит суд предоставить «окончательные юридические разъяснения» того, не превышают ли требования ЕЦБ его полномочия.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России. Несмотря на санкции Запада и уход многих западных компаний из России, иностранные банки не торопятся покидать Россию. Полностью уйти из России удалось только Societe Generale, который продал Росбанк буквально в начале 2022 года, сразу после начала СВО на Украине.
Так, итальянский UniCredit говорит, что не может ускорить выход из России. Немецкий Deutsche Bank в прошлом году вроде сократил сотрудников, но это не помешало ему заработать в 2023 году больше, чем годом ранее.