ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Путин: Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля
Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции, данные экспертов привел президент России Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.
«Благодаря вашей работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции, пятое – по объемам выплавки стали», – указал он, передает ТАСС.
Путин назвал важным тот факт, что год от года отрасль становится все более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами.
«Все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах – от авиации и космонавтики до электроники и медицины», – заключил Путин.
Ранее Путин по видеосвязи запустил в Нижегородской области в эксплуатацию комплекс печей АО «Русполимет», что позволит предприятию в два раза нарастить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей.