Путин: Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля

Tекст: Ольга Иванова

«Благодаря вашей работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции, пятое – по объемам выплавки стали», – указал он, передает ТАСС.

Путин назвал важным тот факт, что год от года отрасль становится все более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами.

«Все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах – от авиации и космонавтики до электроники и медицины», – заключил Путин.

Ранее Путин по видеосвязи запустил в Нижегородской области в эксплуатацию комплекс печей АО «Русполимет», что позволит предприятию в два раза нарастить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей.