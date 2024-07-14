Американские СМИ рассказали о личности стрелявшего в Трампа снайпера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет The U.S. Sun, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-парка, штат Пенсильвания, расположился на крыше производственного предприятия неподалеку от места проведения митинга. Позже он был застрелен сотрудниками спецслужбы, которые стреляли в него с крыши другого здания неподалеку. Офицеры заявили, что они выясняют мотивы стрельбы, но подтвердили, что это было покушение на бывшего президента. ФБР установило личность нападавшего.

Начальник отдела связи ФБР Энтони Гульельми подтвердил, что Крукс был «нейтрализован» агентами секретной службы на месте происшествия, его идентифицировали по о ДНК, при этом при нем не было никаких документов, но рядом с его был обнаружен AR-15. На распространяющихся в Интернете фотографиях мужчины, которого считают преступником, видно, что он одет в футболку, на которой размещена ссылка на канал YouTube, посвященный оружию, под названием Demolition Ranch. По данным NBC, на фотографиях он истекает кровью и окружен агентами безопасности.

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».