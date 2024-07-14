Боевиков «Азова» на Украине решили привлечь к «оживлению» школьной программы

Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии

Украинцев возмутило выступление Галкина на роскошной свадьбе в Италии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался», – пишут комментаторы.

Юморист выступил на свадьбе с песнями на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной», пишет издание «Страна.ua».

Отмечается, что молодожены родом из Киева, торжества состоялись 10 июля на вилле Бальбиано, которую им сдавали в аренду якобы российские бизнесмены за 19 тыс. евро в сутки. Саму свадьбу украинские СМИ оценили в 1 млн евро.

Ряд украинцев отметили, что свадьба должна была быть поскромнее, поскольку в такие времена было бы уместно «показать, что ты стоишь вряд со своими людьми».

Сама Терская в ответ на возмущение указала, что не живет на территории Украины, но «донатит», «ненавидит Россию». Также она заявила, что семья рассчитывает вернуться на Украину.

Ранее Галкин пытался снять с себя статус иностранного агента в России, но ему отказали в суде.