Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Боевиков «Азова» на Украине решили привлечь к «оживлению» школьной программы
На Украине в реформировании школьного курса «Защита Украины» решено задействовать боевиков националистического подразделения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили украинские СМИ.
Речь идет о подготовке тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО. Представитель подразделения сообщил, что тренеры должны будут «оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным» для учащихся школ. По его словам, тренеры поделятся знаниями со своим подопечными «уже во время преподавания», передает ТАСС.
В июне администрация США сняла запрет на поставки вооружений «Азову» (признан в России террористической организацией и запрещен).