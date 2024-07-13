Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».13 комментариев
Корабли РФ и КНР провели учебные стрельбы в Филиппинском море
В Филиппинском море завершена тренировка корвета Тихоокеанского флота «Совершенный» вместе с отрядом боевых кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, сообщило Минобороны России.
Корвет и отряд кораблей ВМС НОАК в составе эсминца «Иньчуань», фрегата «Хэншуй» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху» провел тренировку по применению штатных комплексов ракетного и артиллерийского вооружения по морским целям, сообщило ведомство, передает ТАСС.
При выполнении маневров корабли провели условные ракетные и практические артиллерийские стрельбы по плавающим мишеням, после чего штаб подвел итоги.