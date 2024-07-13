Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
В Польше допустили возможность сбивать российские ракеты над Украиной
Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Отмечается, что такое заявление он сделал во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
«На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», – заявил Сикорский.
Также глава МИД Польши отметил, что украинская сторона не возражает против того, чтобы польские силы ПВО сбивали российские ракеты над их территорией.
Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.
Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.