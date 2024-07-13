В Польше допустили возможность сбивать российские ракеты над Украиной

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что такое заявление он сделал во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

«На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», – заявил Сикорский.

Также глава МИД Польши отметил, что украинская сторона не возражает против того, чтобы польские силы ПВО сбивали российские ракеты над их территорией.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.