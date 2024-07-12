Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.9 комментариев
Рябков допустил, что США уже сняли ограничение на удары ВСУ вглубь России
Рябков допустил, что США уже сняли ограничение на использование ВСУ американского оружия
Вашингтон уже мог снять ограничения на использование украинской армией оружия производства США для нанесения ударов вглубь России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, США ежедневно анализируют «пределы допустимого» в вопросе использования Киевом американского оружия для ударов по российской территории, передает ТАСС.
«Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения [на удары ВСУ оружием американского производства вглубь российской территории] уже сняты», – сказал он.
Ранее президент США Джо Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.