Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.2 комментария
Процедуру выдвижения кандидатов на ЕДГ-2024 завершили в 10 из 13 субъектов
В единый день голосования (ЕДГ) 8 сентября выборы депутатов законодательных органов субъектов России пройдут в 13 регионах, там заверены избиркомами списки 13 политических партий, сообщил Независимый общественный мониторинг (НОМ).
Уровень состязательности в регионах, где выборы проходят по смешанной или мажоритарной системе, составил более пяти кандидатов на один мандат, уровень конкуренции по единому избирательному округу в тех субъектах, где выборы проходят по смешанной или пропорциональной системе, составил более пяти партий, рассказали эксперты НОМ.
Выборы 8 сентября пройдут в Государственное собрание – Эл Курултай (парламент) Республики Алтай, в парламент Кабардино-Балкарской Республики, в парламент Карачаево-Черкесской Республики, в Государственный совет Республики Крым, Государственное собрание Республики Марий Эл, Государственный совет Республики Татарстан, Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, Законодательную думу Хабаровского края, Брянскую областную думу, Волгоградскую областную думу, Тульскую областную думу, Московскую городскую думу и Законодательное собрание Севастополя. Все выборы назначены своевременно, говорится на сайте НОМ.
Сроки выдвижения кандидатов завершились в девяти субъектах РФ, сообщил исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков. «Практически завершено выдвижение на выборах Волгоградской областной думы – до 11 июля могут быть выдвинуты кандидаты только от избирательных объединений в округах. Таким образом в 10 из 13 субъектов процедуру выдвижения можно считать завершенной», – рассказал эксперт.
К 11 июля выдвинули кандидатов и заверили списки кандидатов в избирательных комиссиях 13 политических партий. Списки партий «Единая Россия» и КПРФ заверены в 11 регионах, ЛДПР – в 10, «Новых людей» и «Справедливой России» – в девяти, Партии пенсионеров за социальную справедливость и партии «Коммунисты России» – в пяти регионах, Российской экологической партии «Зеленые» – в трех, партии «Гражданская инициатива» – в двух, партии «Родина» и Российского общенародного союза (РОС) – в одном регионе.
На выборах применяются все виды избирательных систем – пропорциональная (Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики), мажоритарная (Москва) и смешанная (в 11 субъектах РФ). Всего замещается 659 депутатских мандатов, в том числе 310 по одномандатным избирательным округам и 349 – по единым округам (партийным спискам). Замещается от 100 (Республика Татарстан) до 24 (город Севастополь) депутатских мандатов.