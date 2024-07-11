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Подозреваемого в убийстве трех женщин из арбалета нашли на кладбище в Лондоне
Британская полиция задержала в Лондоне подозреваемого в убийстве трех женщин из арбалета
В Лондоне задержан Кайл Клиффорд, которого подозревают в убийстве из арбалета жены и двух дочерей спортивного комментатора Джона Ханта, сообщил Скотленд-Ярд.
Клиффорда нашли в районе Эйнфилд с травмами на теле. Подчеркивается, что полиция не использовала огнестрельное оружие. Подозреваемому оказывается медицинская помощь. Судя по видео британского ТВ, тело мужчины вынесли на носилках с территории кладбища в Эйнфилде, передает ТАСС.
Полиция считает, что жертвы были знакомы с подозреваемым. Ранее сообщалось, что Кайл Клиффорд – бывший молодой человек одной из дочерей Джона Ханта, Луизы, передает РИА «Новости».
Напомним, 61-летняя Кэрол Хант, 28-летняя Ханна Хант и 25-летняя Луиза Хант были найдены мертвыми в своем доме. По данным полиции, перед убийством их связали. Хант обнаружил тела жены и дочерей во вторник вечером, вернувшись домой с ипподрома Лингфилд, где он работал.