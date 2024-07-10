В Британии семью спортивного комментатора «Би-би-си» убили из арбалета

Tекст: Дарья Григоренко

61-летняя Кэрол Хант, 28-летняя Ханна Хант и 25-летняя Луиза Хант были найдены мертвыми в своем доме. По данным полиции, перед убийством их связали. Хант обнаружил тела жены и дочерей во вторник вечером, вернувшись домой с ипподрома Лингфилд, где он работал, передает ТАСС.

Главным подозреваемым по делу является 26-летний Кайл Клиффорд, проживающий на севере Лондона. В его доме был проведен обыск, но сам он находится в розыске. Соседи Ханта не видели Клиффорда в их районе. Известно, что он служил два года в британской армии, в том числе в Королевском драгунском гвардейском полку, а затем работал охранником.

Телеканалы, на которых работал Хант, выразили соболезнования его семье. У него осталась еще одна дочь. «Все на Sky Sports Racing глубоко опечалены трагическими смертями в Хартфордшире. Наши мысли с нашим коллегой Джоном Хантом, его семьей и друзьями в это ужасное время», – говорится в заявлении телеканала.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что шокирована произошедшим и намерена поднять вопрос об ужесточении правил владения арбалетами.