Минченко объяснил причины провала партии Макрона на выборах

Минченко: Макрон распугал избирателей маниакальной увлеченностью Украиной

Tекст: Анастасия Куликова

«Макрон пришел к власти под идеи обновления, но никакого содержательного преобразования во Франции не произошло. Это стало одной из причин провала президентской партии в ходе выборов», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Кроме того, на результатах сказалась предвыборная риторика «макронистов». «Французский лидер в последнее время сосредоточен на вопросах, которые мало волнуют большинство избирателей. Речь идет о его маниакальной увлеченности Украиной, а также зеленой повесткой и внешней политикой на фоне довольно серьезных социальных проблем внутри страны. Те же политические силы, которые поднимали темы экономики, социальной сферы и миграции, нашли больший отклик у французов», – детализировал собеседник.

По оценкам Минченко, шансы партии Макрона победить во втором туре крайне малы. «С третьего места выйти на первое вряд ли удастся, но можно чуть улучшить свой результат», – уточнил он. Политолог допускает, что президент Франции несколько скорректирует свою риторику, а также попытается сыграть на антирейтинге.

«Два блока–лидера – «Национальное объединение» и «Новый народный фронт» – друг друга очень сильно не любят. В ситуации, когда встанет выбор между партией Макрона и партией Ле Пен, электорат «левых», скрепя сердце, отдаст голос за «макроновцев», потому что второй вариант для них неприемлем», – пояснил спикер. Об этом, в частности, свидетельствуют демонстрации во Франции против победы «Национального объединения».

«Протесты для французов стали своего рода национальной традицией, берущей начало даже не в Великую французскую революцию, а гораздо раньше. Вспомним хотя бы Фронду и другие восстания», – указал Минченко. Нынешние события он объясняет «объективной эмоциональной составляющей», а также не исключает «режиссуру» со стороны власти. «Это такая тактика против правых», – уточнил собеседник.

При этом политолог считает более вероятным следующий сценарий развития ситуации во Франции: при Макроне поставят оппозиционного премьер-министра. «Практика такого сосуществования случалась дважды в истории Пятой республики», – указал он.

Напомним, в первом туре парламентских выборов во Франции победила правая партия «Национальное объединение», набрав 33,4% голосов. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел страны. Второе место у левого блока «Новый народный фронт» с результатом 27,99% голосов. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» получила 20,76% голосов и оказалась на третьей строчке.







39 депутатов от «Национального объединения» были избраны уже в первом туре, среди них лидер парламентской фракции Марин Ле Пен. Депутаты от «Нового народного фронта» по итогам первого тура получили 32 места, тогда как президентская коалиция – всего два.

Для избрания в первом туре необходима поддержка не менее половины избирателей округа. Национальное собрание (нижняя палата парламента) насчитывает 577 депутатов. Определяющим станет второй тур выборов, который пройдет 7 июля. Макрон уже призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против «Национального объединения». Он говорил, что победа правых может привести к гражданской войне.

На фоне лидирующих позиций правой партии во Франции начались демонстрации. Сторонники коалиции левых партий «Новый народный фронт» собрались на площади Республики в Париже. Несколько часов демонстрация проходила мирно. Позднее к акции протеста присоединилась радикально настроенная молодежь, после чего протестующие начали бить витрины ближайших кафе и поджигать мусорные баки. Газета ВЗГЛЯД писала, что победа Ле Пен подожгла Францию и вскрыла тактику Макрона.

