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Питон в Индонезии проглотил женщину целиком
Пятиметровый питон в центральной части Индонезии целиком вместе с одеждой проглотил женщину, она погибла в его животе, сообщил старейшина деревни Калемпанг Суарди Роси.
По информации СМИ, мать четверых детей не вернулась домой. Были организованы поиски, муж нашел ее вещи, а вскоре пятиметрового питона с раздувшимся животом, в котором и обнаружили пропавшую женщину. Уточняется, что змея проглотила ее вместе с одеждой, передает РИА «Новости».
Ранее питон укусил мужчину в тату-салоне в Казани.