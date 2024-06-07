До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.3 комментария
После убийства в Москве возбуждено дело о посягательстве на жизнь правоохранителей
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после убийства сына главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константина Балишанского на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
Дело возбуждено в рамках расследования убийства Балишанского. По данным следствия, исполнитель убийства был настигнут полицейскими вблизи дома на улице Матвеевской в Москве. Он выстрелил не менее четырех раз в сторону правоохранителей, но был ранен и обезврежен. В ГСУ отметили, что по месту проживания задержанного провели обыски, назначены экспертизы, передает ТАСС.
Ранее в Москве был задержан Андрей Демин, предполагаемый исполнитель заказного убийства, он получил ранение и был задержан в ходе отработки плана «Перехват».
Напомним, в Москве киллер убил мужчину 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. Убитым оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.