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    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
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    Зеленский призвал союзников к «высадке на Украине»
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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    7 июня 2024, 12:34 • Новости дня

    Песков: Путин не обсуждал с Моди участие Индии в конференции по Украине

    Президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вероятное участие Нью-Дели в конференции по Украине в Швейцарии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что «участие в любом мероприятии, даже таком пустом – суверенное право каждого государства. В принципе «это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами», – заметил Песков, акцентировав внимание на том, что «много серьезных государств выразили твердое убеждение в бесперспективности обсуждения украинского кризиса без участия России», передает ТАСС.

    «С точки зрения результативности это мероприятие будет пустое», – заключил он.

    Напомним, что ранее Путин поздравил Моди с успехом его партии на выборах в Индии.

    Власти Швейцарии 15–16 июня планируют провести конференцию по Украине. МИД страны сообщил, что на нее приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. При этом Россия в число приглашенных не входит. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва напрашиваться на участие не будет, если ее не хотят там видеть.

    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

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    6 июня 2024, 19:32 • Новости дня
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины планируют взыскать с Москвы компенсацию за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота на сайте компании.

    По его словам, России было отправлено сообщение о том, что Киев обратится в Международный арбитражный суд, чтобы подать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления ГЭС, передает РИА «Новости».

    «Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 млрд долларов», –  утверждает чиновник.

    Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища затопила прибрежные города и села.

    Ранее был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС в 2023 году.


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    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5
    @ REUTERS/Philippe Wojazer

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве

    Байден: США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не разрешают наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден в интервью телеканалу ABC, США не разрешают наносить удары на 200 миль (около 320 км – прим. ВЗГЛЯД) вглубь России и не разрешают наносить удары по Москве, по Кремлю. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    6 июня 2024, 17:17 • Новости дня
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение возглавлявшему в 2022 году российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле помощнику президента России Владимиру Мединскому в искажении украинской истории.

    Кроме того, Мединского обвиняют в том, что он является соавтором учебника истории, в котором, по мнению украинских властей, фальсифицируется история Украины и оправдывается проведение СВО, говорится в зявлении СБУ. Помимо этого, сообщается и о подозрениях в отношении еще одного автора этого учебника – ректора Института международных отношений Анатолия Торкунова.

    Ранее Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться.

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    6 июня 2024, 14:21 • Новости дня
    Китай раскрыл устремления в отношении Украины

    МИД КНР: Китай продолжит создавать условия для решения украинского кризиса

    Китай раскрыл устремления в отношении Украины
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай намерен продолжить продвижение мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации на Украине, и работать со всеми сторонами конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Об этом Мао Нин заявила, комментируя итоги межмидовских консультаций Украины и Китая, которые состоялись 5 июня, передает РИА «Новости».

    Ранее власти Китая заявляли, что представители Пекина не отправятся на конференцию в Швейцарию, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как президент Украины Владимир Зеленский сумел разозлить Китай.

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    7 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    Филиппо назвал объявившего о передаче Киеву истребителей Макрона безумцем

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение о передаче Украине истребителей Mirage.

    По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Херсоне

    Подполье: При ударе по складу в Херсоне произошла сильная детонация боекомплекта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по недействующему строительному гипермаркету «Эпицентр» в подконтрольном Киеву Херсоне, где располагался склад боеприпасов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам источников подпольщика, прилет был ночью, взрыв был такой силы, что «окна хлопали, двери трясло», передает РИА «Новости».

    В свою очередь в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры тушения пожара в гипермаркете «Эпицентр» в Херсоне. По словам военкоров, украинские СМИ подтвердили, что в ТЦ прилетела российская ракета, боеприпасы сдетонировали. На кадрах видно, что украинские спасатели работали в бронежилетах.

    Ранее удар был нанесен по гипермаркету в Харькове, где находился склад с боеприпасами.

    Между тем, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации.

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    6 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Песков рассказал, как Запад избавится от Зеленского

    Песков заявил, что Запад скоро захочет убрать Зеленского с поста президента Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через некоторое время захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, это является очевидным фактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского, Песков ответил, что они не связаны с должностью главы государства, очевидно, что Запад захочет убрать его с поста президента, передает ТАСС.

    По его словам, снижение до более молодого возраста для мобилизации сделает его врагом многих-многих матерей, ему «будет очень сложно жить на белом свете».

    Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, он «дожмет» Украину и его сменят, Запад от него избавится.

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    6 июня 2024, 13:45 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Белого, Колодезя, Веселого, Высокой Яруги, Жовтневого и Циркунов в регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генштаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

    Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 140 человек, танк, два БТР, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Боровой (Харьковская область), Ивановки, Колодезя и Нового (ДНР). Также она отразила две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинские военные потеряли в зоне ответственности этой группировки до 155 человек, два БТР, польскую САУ Krab, две американские гаубицы М198, САУ «Акация» и американское орудие М119.

    Между тем Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 640 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу М198, три гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    7 июня 2024, 07:46 • Новости дня
    Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Мексика и Никарагуа не планируют принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, сообщили в МИД Никарагуа и посольстве Мексики в Москве.

    Отмечается, что Мексика получила приглашение на саммит, однако не будет присутствовать на этом мероприятии, передают «Известия».

    В МИД Никарагуа также подтвердили, что страна «не будет участвовать» в конференции.

    Причины отказа от участия в конференции не уточняются.

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    6 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункты временной дислокации иностранных наемных боевиков, воюющих на стороне украинской армии, сообщило Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска дронов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных боевиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 48 украинских беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун», семь снарядов HIMARS и «Ольха».

    С начала СВО уничтожено 610 самолетов, 274 вертолета, 25 225 дронов, 527 ЗРК, 16 276 танков и других боевых бронированных машин, 1330 машин РСЗО, 10 162 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    7 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила 28 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.

    Днем ранее за ночь над территорией России сбиты 19 украинских беспилотников.

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