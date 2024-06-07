До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.0 комментариев
Песков: Путин не обсуждал с Моди участие Индии в конференции по Украине
Президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вероятное участие Нью-Дели в конференции по Украине в Швейцарии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он пояснил, что «участие в любом мероприятии, даже таком пустом – суверенное право каждого государства. В принципе «это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами», – заметил Песков, акцентировав внимание на том, что «много серьезных государств выразили твердое убеждение в бесперспективности обсуждения украинского кризиса без участия России», передает ТАСС.
«С точки зрения результативности это мероприятие будет пустое», – заключил он.
Напомним, что ранее Путин поздравил Моди с успехом его партии на выборах в Индии.
Власти Швейцарии 15–16 июня планируют провести конференцию по Украине. МИД страны сообщил, что на нее приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. При этом Россия в число приглашенных не входит. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва напрашиваться на участие не будет, если ее не хотят там видеть.