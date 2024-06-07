Песков: Путин не обсуждал с Моди участие Индии в конференции по Украине

Он пояснил, что «участие в любом мероприятии, даже таком пустом – суверенное право каждого государства. В принципе «это не тема для обсуждения президента Путина с его партнерами», – заметил Песков, акцентировав внимание на том, что «много серьезных государств выразили твердое убеждение в бесперспективности обсуждения украинского кризиса без участия России», передает ТАСС.

«С точки зрения результативности это мероприятие будет пустое», – заключил он.

Напомним, что ранее Путин поздравил Моди с успехом его партии на выборах в Индии.

Власти Швейцарии 15–16 июня планируют провести конференцию по Украине. МИД страны сообщил, что на нее приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. При этом Россия в число приглашенных не входит. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва напрашиваться на участие не будет, если ее не хотят там видеть.