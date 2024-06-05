Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Одесская киностудия оказалась на грани закрытия
Существует риск того, что Одесская киностудия, основанная еще в 1907 году, может прекратить свое существование, заявили специалисты Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины, проведя проверку финансовой деятельности компании.
За последние пять лет киностудия недополучила или упустила доходы, а также понесла неоправданные расходы на общую сумму более 400 млн гривен (около 10 млн долларов).
Среди причин бедственного положения аудиторы называют неэффективные управленческие решения, задержки с оформлением прав на недвижимость в элитной прибрежной зоне, проблемы с получением авторских прав на фильмы, созданные с 1955 по 1991 год, и низкие доходы от роялти, которые «значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов», передает ТАСС.
За свою более чем 100-летнюю историю на студии было снято множество известных фильмов, таких как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника», «Капитан Немо», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта».