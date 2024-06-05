Одесская киностудия оказалась на грани закрытия

Tекст: Кристина Цыцура

За последние пять лет киностудия недополучила или упустила доходы, а также понесла неоправданные расходы на общую сумму более 400 млн гривен (около 10 млн долларов).

Среди причин бедственного положения аудиторы называют неэффективные управленческие решения, задержки с оформлением прав на недвижимость в элитной прибрежной зоне, проблемы с получением авторских прав на фильмы, созданные с 1955 по 1991 год, и низкие доходы от роялти, которые «значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов», передает ТАСС.

За свою более чем 100-летнюю историю на студии было снято множество известных фильмов, таких как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника», «Капитан Немо», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта».



