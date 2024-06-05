На Украине передумали вызывать в страну живущих за рубежом юношей 17 лет

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, разработано соответствующее постановление, оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет, передает ТАСС.

Верещук отметила, что решение аргументировано тем, что массовый наплыв 17-летних студентов только увеличит нагрузку на ТЦК и никак не будет способствовать проведению мобилизации.

Ранее Украину запретили покидать гражданам с ВНЖ в других странах.