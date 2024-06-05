Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
На Украине передумали вызывать в страну живущих за рубежом юношей
На Украине передумали вызывать в страну живущих за рубежом юношей 17 лет
Проживающим за границей 17-летним украинцам разрешат не приезжать на Украину для постановки на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и позволят сделать это после окончательного возвращения в страну, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
По ее словам, разработано соответствующее постановление, оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет, передает ТАСС.
Верещук отметила, что решение аргументировано тем, что массовый наплыв 17-летних студентов только увеличит нагрузку на ТЦК и никак не будет способствовать проведению мобилизации.
Ранее Украину запретили покидать гражданам с ВНЖ в других странах.