Украину запретили покидать гражданам с ВНЖ в других странах

Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

Tекст: Анастасия Куликова

«В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог.

«По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.

При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной.

Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко.

Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.