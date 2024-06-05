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    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

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    5 июня 2024, 08:52 • Новости дня

    Анонсирована выставка трофейной техники из зоны СВО под Екатеринбургом

    В Свердловской области покажут трофейное оружие НАТО из зоны СВО

    Анонсирована выставка трофейной техники из зоны СВО под Екатеринбургом
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Верхней Пышме Свердловской области 8 июня откроется первая за пределами Москвы масштабная выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО.

    Экспозиция, на которой представят образцы техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе спецоперации, будет работать на площади Дворца спорта до 17 июля. Посетители смогут увидеть трофеи ежедневно с 9.00 до 21.00 по местному времени, передает ТАСС.

    «Выставка станет первой крупной экспозицией трофеев специальной военной операции, прошедшей за переделами московского региона», – сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

    На выставке будут представлены танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, беспилотники, а также другое вооружение и военная техника стран НАТО.

    Ожидается, что выставка вызовет большой интерес у жителей и гостей региона.

    8 мая в чеченской столице в преддверии Дня Победы открылась выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции на Украине.

    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    4 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину

    Политолог Рар: Макрон может обозвать вице-премьера Италии Сальвини «фашистом»

    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Франции не изменит позицию по украинскому конфликту после жесткого заявления со стороны вице-премьера Италии. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. По мнению эксперта, если французский лидер и отреагирует на этот выпад, то лишь обзовет оппонента «фашистом». Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону «надеть каску» и самому поехать на Украину.

    «В Евросоюзе идут горячие споры между либералами и реалистами», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, первые, к которым принадлежит Эммануэль Макрон, считают, что Россия не может победить на поле боя, а Европа вместе с Украиной должны защищать свою новую идеологию – либеральные ценности. «Представители этой группы уверены в том, что западное оружие в конце концов одержит верх над Москвой», – добавил собеседник.

    Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини относится к реалистам, продолжил Рар. «Они считают, что у ВСУ нет шансов победить Российскую армию, а поставки западного оружия приводят только к большим смертям», – детализировал политолог. Эксперт пояснил: на сегодняшний день либеральные силы находятся у власти в большинстве стран Евросоюза, а настоящие реал-политики – только в Венгрии и Словакии.

    По мнению спикера, после критики со стороны Сальвини Макрон не станет корректировать риторику. «Президент Франции работает на конкретную аудиторию в Европе, которая его полностью поддерживает. На высказывание итальянского политика он реагировать, скорее всего, не будет. Но если все же и ответит, то лишь обзовет того фашистом», – допустил Рар.

    Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции отправиться в зону конфликта и принять участие в боевых действиях. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Таким образом Сальвини отреагировал на провокационные предложения французского лидера по Украине. Напомним, ранее Макрон говорил, что Париж намерен создать и возглавить коалицию стран, готовых направить в зону конфликта военных инструкторов для обучения ВСУ. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

    Сальвини в последнее время регулярно критикует руководство НАТО и ЕС за позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России. Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итальянский политик назвал «подрывником», а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – «опасным господином».

    Комментируя призыв генсека НАТО снять ограничения на удары Киева по объектам в России, Сальвини заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Он также отметил, что не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой».

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    4 июня 2024, 11:53 • Новости дня
    В Москве таксист высадил из машины участников спецоперации

    СК России: В Москве таксист высадил из машины участников спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненависти либо вражде, а также унижении человеческого достоинства против таксиста, который высадил из машины участников спецоперации в Москве.

    В Telegram-канале СК указано, что водитель такси негативно высказывался в адрес граждан России и высадил из автомобиля пассажиров – участников спецоперации.

    В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее водитель московского такси Аипбек Латипов высадил трех участников СВО на МКАД после их резких высказываний о мигрантах.

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    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    4 июня 2024, 12:53 • Новости дня
    Российские войска отбросили ВСУ от села Работино

    Рогов: Российские войска отбросили ВСУ от села Работино на 500–700 метров

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка отбросила подразделения ВСУ от села Работино в Запорожской области на расстояние 500–700 метров, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    По его словам, чтобы удержаться на своих позициях в районе Работина командование ВСУ стягивает в этот квадрат свежие резервы. Ближайшие вражеские позиции располагаются примерно в 500–700 метрах, передает ТАСС.

    Известно, что в результате наступления в Запорожской области 15 мая село Работино было взято под контроль российскими Вооруженными силами.

    Как сообщалось ранее, в результате обстрела села Новогоровка в Запорожской области погибли женщина и ее 13-летняя дочь.

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    4 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    В Совфеде назвали словоблудием заявление Кирби о «точечном» применении оружия США Украиной

    Сенатор Долгов призвал не верить словоблудию Белого дома о «точечном» применении американского оружия Украиной

    В Совфеде назвали словоблудием заявление Кирби о «точечном» применении оружия США Украиной
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    В условиях, когда украинская армия запускает снаряды и ракеты по гражданским объектам, речи о якобы избирательном использовании американского оружия быть не может, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США заявили о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского вооружения против России.

    «Заявления Кирби о якобы точечном применении американского оружия против России – это плод словоблудия представителя Белого дома. Не стоит верить ни единому высказыванию представителей этой администрации. О каком ограниченном использовании западного вооружения может идти речь, если снаряды и ракеты, используемые ВСУ, поражают рынки и прочие гражданские объекты», – возмутился сенатор Константин Долгов.

    «Однако разрешение бить американским оружием по российской территории не поможет Зеленскому и его соратникам. В конечном итоге их оставит даже Вашингтон. Это всего лишь вопрос времени. В этой связи вспоминается латинское изречение – «Рим предателям не платит», – акцентировал парламентарий.

    «Для антироссийских политиков на Западе подобные действия также могут иметь печальные последствия. Большинство из них покинут властные кабинеты в силу внутренних процессов в собственных государствах. В частности, позиции Байдена в стране достаточно слабы. Украина может стать гвоздем в крышку гроба карьеры действующего президента США», – заключил Долгов.

    Ранее Украина получила от США разрешение на «точечное и ограниченное в масштабах» использование американского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить ВСУ применять полученное от США оружие «для самозащиты».

    Также представитель Белого дома отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. По его словам, Украина понимает эти ограничения.

    Кроме того, Кирби отмечал, что в Белом доме готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли эти переговоры к новым политическим решениям. Вашингтон, по словам чиновника, будет видоизменять поддержку по мере «эволюции» ситуации на поле боя.

    Как отмечал в Ташкенте президент России Владимир Путин, Украине не нужно разрешение на удары западным оружием по России, поскольку основную роль в этом выполняют специалисты стран НАТО. Они же определяют так называемые полетные задания для ракет на основе своих разведданных, включая те, которые получены посредством космической разведки.

    В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Киевом западного оружия для атак по российской территории является выдуманной, в ней нельзя участвовать, заявила дипломат в своем Telegram-канале. В России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, подчеркнула Захарова. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какую на самом деле роль Запад отвел Украине в вопросе нанесения ударов по России.

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    4 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Лавров назвал законной целью для России любых французских военных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, есть немало конкретных фактов, что французские инструкторы на Украине уже работают. Лавров отметил, что их статус для российских военных не имеет значения, потому что они являются законной целью, передает ТАСС.

    Напомним, Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

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    5 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Связанные с украинским олигархом компании обращены в доход России

    Суд в Курске обратил в доход России связанные с украинским олигархом Черняком компании

    Tекст: Антон Антонов

    Решением Ленинского районного суда Курска собственность компаний, которые связаны с украинским олигархом Евгением Черняком, обращена в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

    Речь идет о компаниях «Стандарт качества», «Русский Север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень». Также в доход государства обращены акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед».

    В России запрещена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» деятельность объединения, в которое вместе с Черняком входят Александр Беспалов, Иван Курбаков и Андрей Лазутин, передает РИА «Новости».

    В мае сообщалось, что Генпрокуратура подготовила иск с требованием изъять имущество учредителей и руководителей подконтрольных Черняку предприятий, которым принадлежит бренд «Хортица».

    Черняк заочно арестован по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России. С начала СВО Черняк перечислил ВСУ свыше 1 млрд рублей.


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    5 июня 2024, 04:57 • Новости дня
    Украина конфисковала «связанные с Россией» активы почти на 1 млрд долларов

    Власти Украины конфисковали «связанные с Россией» активы общей стоимостью около 940 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине арестованы и конфискованы активы, которые власти Украины считают связанными с Россией, на сумму чуть менее 940 млн долларов, сообщил начальник департамента стратегических расследований нацполиции Украины Андрей Рубель.

    Рубель сказал, что «обнаружены и арестованы активы на 38 млрд гривен», сейчас они «работают на благо и нужды» государства, в том числе на «потребности» вооруженных сил Украины. Он заявил, что ВСУ, в частности, получили вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    4 июня 2024, 22:34 • Новости дня
    Украинский БПЛА атаковал автобус в Шебекино

    Женщины пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Шебекино

    Tекст: Антон Антонов

    В Шебекино беспилотник вооруженных сил Украины атаковал служебный автобус, в котором находились сотрудники сельхозпредприятия, три женщины пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что одна женщина получила осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, вторая – осколочное ранение правого бедра, третья получила сотрясение головного мозга и контузию. Пострадавшие госпитализированы.

    Напомним, российская система ПВО в ночь на вторник уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

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    4 июня 2024, 20:29 • Новости дня
    Папа Римский назвал бессмысленными обсуждения конфликта на Украине без России

    Tекст: Вера Басилая

    Папа Римский Франциск заявил, что без России любые переговоры о разрешении конфликта на Украине «не имеют реального смысла», заявил общающийся с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

    По словам Севастьянова, у него была частная встреча с понтификом, на которой они обсудили разные вопросы, в том числе и Украину. Папа Римский призывает к началу диалога о мире, но без участия России любые переговоры не имеют реального смысла, передает ТАСС.

    Ранее папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на «ангажированных сходках», которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

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    5 июня 2024, 04:27 • Новости дня
    Белый дом анонсировал встречи Байдена с Зеленским

    Белый дом сообщил о вероятных встречах Байдена с Зеленским во Франции и Италии

    Белый дом анонсировал встречи Байдена с Зеленским
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У президента США Джо Байдена в ходе поездки в Европу будет две возможности для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским – во Франции и в Италии, сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Байден вылетел во Францию, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, передает ТАСС.

    Салливан сказал, что «в течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским», передает РИА «Новости».

    По словам Салливана, в Нормандии Байден сможет обсудить с Зеленским ситуацию на Украине и американскую поддержку Киева. После этого «будет возможность снова встретиться» в рамках саммита G7 в Италии.

    Как заявил Салливан, из-за долгой блокировки Конгрессом США дополнительной военной помощи Киеву «Украина оказалась в глубокой яме», но после возобновления поставок украинские войска «выбирались из этой ямы».

    Салливан утверждает, что можно наблюдать «укрепление позиций в ключевых местах», вооруженные силы Украины «выдерживают российское наступление». В частности, по его словам, речь идет о ситуации в районе Харькова.

    При этом США по-прежнему не планируют направлять своих военных инструкторов или войска на Украину.

    Напомним, Байден не поедет на швейцарскую конференцию по Украине. СМИ сообщали, что офис Зеленского разрешил публичную критику президента США, а также председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

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    4 июня 2024, 13:24 • Новости дня
    ВС России сбили штурмовик Су-25 ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки в зоне ответственности группировки «Днепр» потеряли штурмовик СУ-25, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Лобкового в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 75 человек, две американские гаубицы М777, гаубицу Д-20, гаубицу 2А65 «Мста-Б». Также сбит штурмовик Су-25.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах.

    Средства ПВО за этот период сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха», две французские управляемые авиабомбы Hammer и 41 дрон.

    С начала СВО уничтожено 610 самолетов, 274 вертолета, 25 122 дрона, 527 ЗРК, 16 247 танков и других бронемашин, 1328 машин РСЗО, 10 074 орудия полевой артиллерии и минометов.

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