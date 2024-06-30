Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.4 комментария
Пять областей Украины остаются частично без света из-за повреждений
Жители Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждений объектов энергосистемы, сообщает Минэнерго страны.
Как говорится в сообщении, в Киевской области с утра было обесточено 935 абонентов, идут восстановительные работы, в Сумской области остаются обесточенными из-за боевых действий 4805 абонентов в 73 населенных пунктах, передает РИА «Новости».
Там добавили, что в Харьковской области из-за боевых действий отключалась воздушная линия и почти 1,5 тыс. абонентов в 107 населенных пунктах Харьковской области остались без электроэнергии. В Черниговской и Днепропетровской области без света остались ряд абонентов в более 28 населенных пунктах.
Ранее украинцев предупредили о 12-часовых отключениях электричества зимой.