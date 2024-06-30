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    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

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    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

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    30 июня 2024, 10:57 • Новости дня

    ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Ясиноватую

    Украинские войска в 08.25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Как сообщили в СЦКК, в 08.25 ВСУ атаковали ударным дроном населенный пункт Ясиноватая, сбросив взрывоопасный предмет, передает РИА «Новости».

    Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

    Ранее беременная мирная жительница получила тяжелые ранения из-за подрыва на дороге между Ясиноватой и Горловкой в ДНР.

    29 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

    Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    @ US Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО боятся мер России после данного министром обороны Андреем Белоусовым поручения Генштабу о беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

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    29 июня 2024, 14:41 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы

    Силовики ДНР: Освобождение поселка Шумы усложнит логистику ВСУ в Торецке

    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение поселка Шумы под Горловкой в ДНР позволит усложнить передвижение резервов ВСУ и в целом логистику оставшейся части украинской группировки в Торецке (Дзержинске), сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

    Источник ТАСС сообщил, что освобождение населенного пункта Шумы в ДНР облегчит оперативную обстановку на северной окраине Горловки, а также усложнит логистику ВСУ в Торецке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР.

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    29 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в Матвеевке в украинской части Запорожской области, где находился склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

    Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.

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    29 июня 2024, 15:57 • Новости дня
    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

    Украинский пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский офицер Олег Карпюк рассказал о сильном наступлении российских войск на Харьковском направлении, и призвал сослуживцев сдаваться ВС России, следует из видео Министерства обороны России.

    Младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады взят в плен на Харьковском направлении. По его словам, он был мобилизован с рабочего места из Владимирской фабрики гофротары в Волынской области. Из ТЦК он отправился в Ровно, далее проходил учебу в сжатые сроки. Он рассказал, что его перекинули сначала на Донецкое направление, а потом уже на Харьковское,  как бы «за Часовым Яром в полях», следует из видео Минобороны.

    По его словам, на Харьковском направлении очень много дронов, работают минометы, артиллерия, и активно наступают российские войска.

    Карпюк отметил, что позиции, куда перебросили его подразделение, были не оборудованы, пришлось «все делать с нуля». Причем, по его словам, подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и новые позиции обустраивали заново.

    Его ранило в результате прилета FPV-дрона, и он был взят в плен бойцами ВС России, которые дали ему бинт, зеленку, йод, чтобы обработать рану.

    Карпюк отметил достойное отношение российских военнослужащих к нему и призвал сослуживцев сдаваться для сохранения жизни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прорыв ВС России на Харьковском направлении вызвал отставки на Украине.

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    29 июня 2024, 23:35 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области

    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области, в котором находились личный состав ВСУ, бронетранспортеры M113 и ЗРК «Бук М1»

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ около Украинки в Запорожской области, сообщает Минобороны.

    В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, американские бронетранспортеры M113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2, и другие виды грузового и автотранспорта, говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотника «СуперКАМ».

    Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Одесской области.

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    29 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    ВС России сбили украинский МиГ-29
    ВС России сбили украинский МиГ-29
    @ Николай Лазаренко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ.

    Также было сбито 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, а также десять реактивных снарядов HIMARS, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 самолетов, 276 вертолетов и 26896 беспилотников.

    Ранее сообщалось, что при ракетной атаке в Севастополе ранения получили три человека.

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    29 июня 2024, 18:03 • Новости дня
    В Германии заявили о господстве России в небе над Украиной

    В Германии заявили о беспрепятственном использовании Россией неба над Украиной

    В Германии заявили о господстве России в небе над Украиной
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На своей странице в соцсети немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке отметил, что российская армия имеет возможность свободно использовать разведывательные беспилотники над Украиной из-за значительной потери ВСУ систем ПВО.

    «Большинство баллистических ракет также проходят без помех», – передает РИА «Новости» его слова.

    Репке отметил, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем ей обещают поставить со стороны Запада. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, прибудет слишком поздно и не окажет существенной помощи ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ.

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    29 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    В Германии призвали найти стратегию выхода Запада из конфликта на Украине

    Полковник Рихтер: Запад должен придумать стратегию выхода из конфликта на Украине

    В Германии призвали найти стратегию выхода Запада из конфликта на Украине
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным союзникам Украины необходимо продумать все варианты выхода из украинского конфликта, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу NTV.

    По его словам, невозможно вечно продолжать придерживаться стратегии поддержки Украины, она не сработала, передает РИА «Новости».

    Рихтер считает, что переговорная позиция Украины значительно ухудшилась: ВСУ находятся в обороне, несмотря на поддержку Запада, территории утрачены.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта в стране, если примет предложение президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.

    До этого президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    29 июня 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Шумы в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Шумы в ДНР

    Российские войска освободили Шумы в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Шумы в ДНР, а также продвинулись в других направлениях, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в районе Шумов подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады и 109-й бригады теробороны ВСУ.

    Потери противника составили до 360 человек, уничтожены две боевые бронемашины, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    Наступление развивается и на других направлениях. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районе населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Культурное (Запорожская область), нанеся поражение 58-й мотопехотной бригаде и 102-й бригаде теробороны ВСУ.

    В ходе боев уничтожены до 135 украинских военных, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», боевая машина 122-мм РСЗО «Град» и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    Кроме того, российскими войсками уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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    30 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, враг отброшен с левобережья, бои переместились на острова, ВС России активизировали действия, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища.

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    29 июня 2024, 21:04 • Новости дня
    Guardian: Призывники ВСУ массово отказываются идти на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине стремительно растет число призывников, не желающих воевать за ВСУ, они не готовы умирать, и чувствуют себя «как в ловушке», пишет британская The Guardian.

    Один из потенциальных призывников по имени Дмитрий рассказал изданию, что он хочет уехать, потому что на фронте «долго не продержится». Мужчина пожаловался, что не готов умирать, хочет посмотреть мир и построить семью, передает РИА «Новости».

    По данным The Guardian, еще до усиления мобилизации более 20 тыс. украинцев сбежали с Украины, несмотря на попытки Киева остановить их. Издание пишет, что Владимир Зеленский уволил областных военкомов после сообщений о взятках за освобождение мужчин от призыва на военную службу, но эта мера не спасла мобилизацию.

    Ранее украинский пленный рассказал, что в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено.

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    30 июня 2024, 08:12 • Новости дня
    Девять украинских БПЛА сбили за ночь над промзоной Липецка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девять украинских беспилотников были сбиты за ночь над промышленной зоной Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    По его словам, над промышленной зоной Липецка были сбиты девять БПЛА, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом.

    Ранее Артамонов рассказал, что в небе над Липецком были подавлены четыре беспилотника, жертв нет.

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    29 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    В Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вопрос о компенсациях иностранным участникам СВО следует рассматривать в целом на высшем уровне, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

    Депутат прокомментировала требования властей Шри-Ланки о выплатах за своих граждан, участвовавших в боевых действиях в районе СВО на стороне России, передает сообщает «Лента.Ру».

    «Будет неправильным компенсировать добровольцам одной страны и не компенсировать другим странам», – отметила Журова.

    Ранее в Шри-Ланке было заявлено, что 16 граждан этой страны погибли в конфликте на Украине.

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    29 июня 2024, 16:35 • Новости дня
    Ракета ВСУ влетела в учебный класс школы в Донецке

    Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и влетела в класс

    Tекст: Вера Басилая

    При обстреле ВСУ ракета пробила крышу школы №91 в Донецке и влетела в учебный класс, разбито более трех десятков окон и поврежден фасад и мастерская, сообщила директор школы Елена Картамышева.

    По словам Картамышевой, ракета попала в кабинет младших классов, пострадавших нет, в школе был только дежурный. В самом учебном заведении разрушено перекрытие и крыша, остекленение в учебных мастерских, передает РИА «Новости».

    По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли республику, ранены четыре мирных жителя, еще двое погибли, шесть домов разрушены.

    Ранее ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли.

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    29 июня 2024, 16:24 • Новости дня
    В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

    «Общественное»: Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Украинское СМИ сообщает, что в городе и подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога, слышны звуки взрывов, передает радио Sputnik.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.

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