Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.0 комментариев
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Ясиноватую
Украинские войска в 08.25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщили в СЦКК, в 08.25 ВСУ атаковали ударным дроном населенный пункт Ясиноватая, сбросив взрывоопасный предмет, передает РИА «Новости».
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
Ранее беременная мирная жительница получила тяжелые ранения из-за подрыва на дороге между Ясиноватой и Горловкой в ДНР.