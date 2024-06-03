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Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых
Москва и Токио согласовали квоты на вылов лососевых в ИЭЗ России в 2024 году
Российская и японская стороны впервые за три года провели переговоры по квотам на вылов лосося для японских рыбаков в российской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и согласовали объемы этих квот, сообщило управление по рыболовству Японии.
Соглашение по квотам на промысел лососевых в 2024 году достигнуто на переговорах, которые шли с 30 мая по 3 июня, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Страны также согласовали квоту на 2024 год на промысел лосося и форели японскими рыбаками в исключительной экономической зоне Японии в объеме 2,05 тыс. тонн морепродуктов. Туда приплывает много рыбы из территориальных вод России. Объем выплат со стороны Японии составит от 1,2 млн до 2,1 млн долларов.
В 2022 и 2023 годах переговоры по этой теме и сам промысел не проводились. Установленная квота позволит выловить японским рыбакам в исключительной экономической зоне России 125 тонн рыбы, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.