Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых

Москва и Токио согласовали квоты на вылов лососевых в ИЭЗ России в 2024 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Соглашение по квотам на промысел лососевых в 2024 году достигнуто на переговорах, которые шли с 30 мая по 3 июня, сообщило ведомство, передает ТАСС.

Страны также согласовали квоту на 2024 год на промысел лосося и форели японскими рыбаками в исключительной экономической зоне Японии в объеме 2,05 тыс. тонн морепродуктов. Туда приплывает много рыбы из территориальных вод России. Объем выплат со стороны Японии составит от 1,2 млн до 2,1 млн долларов.

В 2022 и 2023 годах переговоры по этой теме и сам промысел не проводились. Установленная квота позволит выловить японским рыбакам в исключительной экономической зоне России 125 тонн рыбы, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.



