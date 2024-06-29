Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS под Запорожьем

Tекст: Вера Басилая

По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».

Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.