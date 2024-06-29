У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS под Запорожьем
Взрыв прогремел в Матвеевке в украинской части Запорожской области, где находился склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».
Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.
Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.