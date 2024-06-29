У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
«Общественное»: Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Украинское СМИ сообщает, что в городе и подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога, слышны звуки взрывов, передает радио Sputnik.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.