В Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО

Tекст: Кристина Цыцура

Депутат прокомментировала требования властей Шри-Ланки о выплатах за своих граждан, участвовавших в боевых действиях в районе СВО на стороне России, передает сообщает «Лента.Ру».

«Будет неправильным компенсировать добровольцам одной страны и не компенсировать другим странам», – отметила Журова.

Ранее в Шри-Ланке было заявлено, что 16 граждан этой страны погибли в конфликте на Украине.