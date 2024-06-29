У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
В Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО
Вопрос о компенсациях иностранным участникам СВО следует рассматривать в целом на высшем уровне, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Депутат прокомментировала требования властей Шри-Ланки о выплатах за своих граждан, участвовавших в боевых действиях в районе СВО на стороне России, передает сообщает «Лента.Ру».
«Будет неправильным компенсировать добровольцам одной страны и не компенсировать другим странам», – отметила Журова.
Ранее в Шри-Ланке было заявлено, что 16 граждан этой страны погибли в конфликте на Украине.