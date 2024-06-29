Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.4 комментария
Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему
Глава миссии МВФ на Украине Грей указал на опасность использования доходов от российских активов для помощи Киеву
Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву может создать угрозу для международной валютной системы, следует из заявления главы миссии МВФ на Украине Гэвина Грея.
Как заявил Грей, комментируя соответствующее решение G7, государства должны обеспечить «достаточную правовую основу» для подобных действий, чтобы не подвергать опасности работу международной валютной системы, передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.