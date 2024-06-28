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В России представили новую альтернативу YouTube
В медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) презентовали новый видеосервис «Платформа» от российских разработчиков из компании RTEAM.
Участникам встречи был презентован новый видеосервис «Платформа». На вопросы экспертов ответил генеральный директор RTEAM Андрей Талызин. По его словам, новый видеохостинг позволит смотреть контент в качестве до 4К, поддерживает формат коротких видео и трансляций в высоком качестве, которые можно стримить в других социальных сетях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности, генеральный директор EdgeCenter Михаил Шурыгин обозначил основную проблематику, связанную с необходимостью разработки собственных видеохостингов, – крайнюю предвзятость YouTube: «Например, позавчера он заблокировал блогеров, которые переехали из США в Россию и рассказывали, как в России хорошо, что в России нет гей-парадов, ЛГБТ и всего остального. При этом видеохостинг не обращает внимания на откровенно деструктивный и лживый контент. И не спешит ни удалять его, ни блокировать блогеров, которые его создают. В то же время площадка внезапно удаляет безопасный пророссийский контент и блокирует наших блогеров».
Председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, говоря о блокировке YouTube, подчеркнул, что если эскалация существующего тренда продолжится, то американский видеохостинг с высокой долей вероятности может быть заблокирован. У Роскомнадзора уже есть все необходимые инструменты и законодательная база для этого, добавил спикер. Тем не менее более предпочтительным вариантом может быть не блокировка, а замедление.
«Чтобы обеспечить конкурентное преимущество российским видеохостингам, достаточно замедлить чуть-чуть этот тяжелый контент, снизить качество его передачи. И, соответственно, уже наши российские компании будут здесь смотреться более выгодно. И тут вопрос, кто из них успеет занять постепенно высвобождаемую нишу. Вы знаете, что в Государственную думу РФ внесен законопроект, который запрещает рекламу на заблокированных интернет-ресурсах. И если вдруг так случится, что когда-нибудь YouTube будет замедлен или заблокирован, будет Роскомнадзором объявлено соответствующее решение, то тогда уже вся рекламная деятельность, которая сейчас там процветает в виде интеграций, станет невозможной. Эти риски вполне реальны, и бизнесу сегодня нужно это осознавать и закладывать в договорах с блогерами соответствующие формулировки», – сказал он.
Кроме этого, Горелкин анонсировал еще один законопроект, который позволит обеспечить приоритетное размещение на отечественных площадках контента, нацеленного на русскоязычную аудиторию: «Над этим законопроектом также ведется работа. Не исключаю, что до конца года он может быть внесен в Государственную думу».
«Платформа» дает возможность объединять видео в плейлисты, разбивать ролики на главы. Также видеосервис может составлять подборку контента, популярного в регионе пользователя. «Платформа» уделяет особое внимание начинающим авторам – в рекомендации добавляются не только крупные каналы, но и недавно созданные. Кроме этого, предусмотрена возможность переноса контента с других площадок.