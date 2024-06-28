В России представили новую альтернативу YouTube

Участникам встречи был презентован новый видеосервис «Платформа». На вопросы экспертов ответил генеральный директор RTEAM Андрей Талызин. По его словам, новый видеохостинг позволит смотреть контент в качестве до 4К, поддерживает формат коротких видео и трансляций в высоком качестве, которые можно стримить в других социальных сетях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности, генеральный директор EdgeCenter Михаил Шурыгин обозначил основную проблематику, связанную с необходимостью разработки собственных видеохостингов, – крайнюю предвзятость YouTube: «Например, позавчера он заблокировал блогеров, которые переехали из США в Россию и рассказывали, как в России хорошо, что в России нет гей-парадов, ЛГБТ и всего остального. При этом видеохостинг не обращает внимания на откровенно деструктивный и лживый контент. И не спешит ни удалять его, ни блокировать блогеров, которые его создают. В то же время площадка внезапно удаляет безопасный пророссийский контент и блокирует наших блогеров».

Председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, говоря о блокировке YouTube, подчеркнул, что если эскалация существующего тренда продолжится, то американский видеохостинг с высокой долей вероятности может быть заблокирован. У Роскомнадзора уже есть все необходимые инструменты и законодательная база для этого, добавил спикер. Тем не менее более предпочтительным вариантом может быть не блокировка, а замедление.

«Чтобы обеспечить конкурентное преимущество российским видеохостингам, достаточно замедлить чуть-чуть этот тяжелый контент, снизить качество его передачи. И, соответственно, уже наши российские компании будут здесь смотреться более выгодно. И тут вопрос, кто из них успеет занять постепенно высвобождаемую нишу. Вы знаете, что в Государственную думу РФ внесен законопроект, который запрещает рекламу на заблокированных интернет-ресурсах. И если вдруг так случится, что когда-нибудь YouTube будет замедлен или заблокирован, будет Роскомнадзором объявлено соответствующее решение, то тогда уже вся рекламная деятельность, которая сейчас там процветает в виде интеграций, станет невозможной. Эти риски вполне реальны, и бизнесу сегодня нужно это осознавать и закладывать в договорах с блогерами соответствующие формулировки», – сказал он.

Кроме этого, Горелкин анонсировал еще один законопроект, который позволит обеспечить приоритетное размещение на отечественных площадках контента, нацеленного на русскоязычную аудиторию: «Над этим законопроектом также ведется работа. Не исключаю, что до конца года он может быть внесен в Государственную думу».

«Платформа» дает возможность объединять видео в плейлисты, разбивать ролики на главы. Также видеосервис может составлять подборку контента, популярного в регионе пользователя. «Платформа» уделяет особое внимание начинающим авторам – в рекомендации добавляются не только крупные каналы, но и недавно созданные. Кроме этого, предусмотрена возможность переноса контента с других площадок.