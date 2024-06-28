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    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    3 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    10 комментариев
    28 июня 2024, 21:48 • Новости дня

    В России представили новую альтернативу YouTube

    В медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) презентовали новый видеосервис «Платформа» от российских разработчиков из компании RTEAM.

    Участникам встречи был презентован новый видеосервис «Платформа». На вопросы экспертов ответил генеральный директор RTEAM Андрей Талызин. По его словам, новый видеохостинг позволит смотреть контент в качестве до 4К, поддерживает формат коротких видео и трансляций в высоком качестве, которые можно стримить в других социальных сетях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности, генеральный директор EdgeCenter Михаил Шурыгин обозначил основную проблематику, связанную с необходимостью разработки собственных видеохостингов, – крайнюю предвзятость YouTube: «Например, позавчера он заблокировал блогеров, которые переехали из США в Россию и рассказывали, как в России хорошо, что в России нет гей-парадов, ЛГБТ и всего остального. При этом видеохостинг не обращает внимания на откровенно деструктивный и лживый контент. И не спешит ни удалять его, ни блокировать блогеров, которые его создают. В то же время площадка внезапно удаляет безопасный пророссийский контент и блокирует наших блогеров».

    Председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, говоря о блокировке YouTube, подчеркнул, что если эскалация существующего тренда продолжится, то американский видеохостинг с высокой долей вероятности может быть заблокирован. У Роскомнадзора уже есть все необходимые инструменты и законодательная база для этого, добавил спикер. Тем не менее более предпочтительным вариантом может быть не блокировка, а замедление.

    «Чтобы обеспечить конкурентное преимущество российским видеохостингам, достаточно замедлить чуть-чуть этот тяжелый контент, снизить качество его передачи. И, соответственно, уже наши российские компании будут здесь смотреться более выгодно. И тут вопрос, кто из них успеет занять постепенно высвобождаемую нишу. Вы знаете, что в Государственную думу РФ внесен законопроект, который запрещает рекламу на заблокированных интернет-ресурсах. И если вдруг так случится, что когда-нибудь YouTube будет замедлен или заблокирован, будет Роскомнадзором объявлено соответствующее решение, то тогда уже вся рекламная деятельность, которая сейчас там процветает в виде интеграций, станет невозможной. Эти риски вполне реальны, и бизнесу сегодня нужно это осознавать и закладывать в договорах с блогерами соответствующие формулировки», – сказал он.

    Кроме этого, Горелкин анонсировал еще один законопроект, который позволит обеспечить приоритетное размещение на отечественных площадках контента, нацеленного на русскоязычную аудиторию: «Над этим законопроектом также ведется работа. Не исключаю, что до конца года он может быть внесен в Государственную думу».

    «Платформа» дает возможность объединять видео в плейлисты, разбивать ролики на главы. Также видеосервис может составлять подборку контента, популярного в регионе пользователя. «Платформа» уделяет особое внимание начинающим авторам – в рекомендации добавляются не только крупные каналы, но и недавно созданные. Кроме этого, предусмотрена возможность переноса контента с других площадок.

    28 июня 2024, 06:22 • Новости дня
    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом

    CNN сообщил о панике в Демократической партии США после дебатов Байдена с Трампом

    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой американского государства Дональдом Трампом привело к панике в Демократической партии, сообщил CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, в Демократической партии «агрессивная паника». Одни источники говорят, что у демократов «проблемы», другие используют гораздо более грубые выражения, передает РИА «Новости».

    По данным канала, Трамп говорил чуть больше 40 минут, Байден – чуть меньше 36. Байден зачастую прекращал выступать раньше, чем заканчивалось его время.

    NBC приводит мнение политического аналитика, который заявил, что «демократы только что совершили коллективное самоубийство». По его словам, «Байден хрипел, казался уставшим и бормотал», подтверждая «то, что все избиратели уже поняли». «Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на дебатах Трамп счел выдвинутые Россией условия мира на Украине неприемлемыми. Байден в ходе дебатов заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии. Трамп назвал главу Белого дома «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».

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    28 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине

    Координатор подполья Лебедев сообщил о ракетном ударе России по обстрелявшей Севастополь HIMARS в Николаевской области

    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Севастополь, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как отметил Лебедев со слов местных жителей, в районе аэродрома Кульбакино прозвучал сдвоенный взрыв и, вероятно, был уничтожен склад с боекомплектом для системы HIMARS. Именно отсюда регулярно обстреливали Херсонскую область и Крым дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    До этого подполье сообщало об работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.

    Напомним, в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий для защиты от обстрелов ВСУ.


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    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    28 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин побеседовал с выпускниками «школы губернаторов»

    Путин побеседовал с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.

    «Прежде всего я хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», – обратился к выпускникам глава государства, фрагмент встречи публикует Telegram-канал Кремля.

    Путин напомнил, что этот проект стартовал в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть «школой губернаторов». Он отметил, что за время ее существования 57 выпускников возглавили регионы страны.

    В общей сложности обучение прошли 463 человека, которые хорошо проявили себя в разных областях: в госуправлении, в бизнесе, в общественной жизни, сообщил президент.

    Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Она реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны. 55 участников и выпускников Программы стали главами российских регионов, семеро участников получили посты федеральных министров, еще семь выпускников Программы получили должности первых заместителей федеральных министров. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом и встречу с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».

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    28 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Глава Минобороны Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министр обороны Белоусов поручил Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на данные провокации.

    Ранее в Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем.

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    28 июня 2024, 09:09 • Новости дня
    Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя

    CNN: Около 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

    Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Две трети зрителей предвыборных дебатов в США выразили мнение, что экс-президент Дональд Трамп переиграл действующего главу Белого дома Джо Байдена, следует из проведенного каналом CNN опроса.

    Уточняется, что победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%, передает РИА «Новости».

    В опросе, который проводился путем рассылки СМС-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.

    Ранее предвыборный штаб Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с Байденом завершились исторической победой.

    Телекомпания CNN также заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek также присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

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    28 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на Горловском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, вблизи Торецка ВСУ под давлением российских сил пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинские силы за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.

    Ранее Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

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    28 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    @ Andres Kudacki/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Весь мир наблюдал за президентскими дебатами в США, которые состоялись в минувший четверг, и «словил кринж», пишут американские СМИ.

    В статье Politico для описания эмоций, которые вызвала дискуссия Джо Байдена и Дональда Трампа, используется молодежный термин «кринж», описывающий чувство неловкости и стыда – но не за свои, а за чужие действия или слова.

    В публикации говорится, что Трамп «делал свои типичные чудные заявления», а «слабость» Байдена все больше бросалась в глаза.

    «Трамп чудовищно врет. С другой стороны, мы, по крайней мере, поняли, что он говорит», – сказал изданию неназванный западный дипломат, который не исключил, что прошедшие дебаты стали «поворотным моментом» для Байдена.

    Politico пишет, что реакция на выступление Байдена, вероятно, связана с высокими ожиданиями: казалось, что он «будет выглядеть более сильным и энергичным». К концу дебатов, продолжает газета, «появились сомнения, что кто-либо из них способен возглавить страну».

    Европейский дипломат, имя которого не раскрывается, заявил изданию, что дебаты представили Америку на международном уровне «не лучшим образом». Возникли риски «констатировать очевидное», добавил он.

    Ни один из кандидатов, по оценке издания, «не продвинулся вперед с точки зрения сути политики». Не были сформулированы новые идеи о том, как «остановить войны в Европе и на Ближнем Востоке». Трамп «преувеличивает» масштабы проблем во внешней политике, а Байден и вовсе не смог изложить свою точку зрения, приводит издание слова другого европейского дипломата.

    Издание признает, что Трамп, по некоторым оценкам, выглядел более энергичным, чем Байден, и высказывался «более четко, даже когда искажал факты». Приводятся в статье слова африканского дипломата, который отметил, что именно Трамп больше похож на человека, с которым можно вести дела.

    При этом «главным разговором того вечера среди дипломатов стало то, каким деревянным и усталым показался Байден», пишет Politico. «Не секрет, что Байден стар, и он показывает свой возраст», – отметил европейский чиновник.

    Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Байден настолько плохо показал себя в ходе дискуссии с Трампом, что вторые дебаты могут не состояться.

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    27 июня 2024, 23:23 • Новости дня
    МВФ счел госдолг США угрозой мировой экономике

    Глава МВФ Георгиева скептически оценила перспективы США по сокращению госдолга

    МВФ счел госдолг США угрозой мировой экономике
    @ Thomas Trutschel/ Photothek/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США будет непросто сократить госдолг и бюджетный дефицит на фоне текущей политической обстановки в стране, но сейчас самое подходящее время для начала этой работы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    Георгиева отметила, что не только США, но и Европе, а также странам с развивающейся экономикой необходимо принять меры «по созданию пространства для будущих фискальных операций», передает РИА «Новости».

    МВФ видит возможности для достижения этих целей и считает, что сейчас самое подходящее время для их реализации. «Сейчас подходящее время, когда можно сделать больше для подготовки к угрозам в будущем», – подчеркнула Георгиева.

    Директор-распорядитель сообщила, что МВФ прогнозирует только одно снижение процентной ставки ФРС США до конца 2024 года и несколько сокращений в 2025 году.

    Одновременно с этим, в докладе МВФ по итогам ежегодного обзора американской экономики  подчеркивается необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП, сообщает ТАСС.

    «Необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП. По прогнозам, в среднесрочной перспективе показатели бюджетного дефицита и долга государства по отношению к ВВП останутся значительно выше прогнозов, существовавших до пандемии. В частности, ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Аналогично ожидается, что дефицит государственного бюджета будет оставаться на уровне около 2,5% ВВП, что выше уровня, прогнозируемого на момент проведения консультаций по 4-й статье в 2019 году», – отмечается в документе.

    По мнению фонда, «такие высокие показатели дефицита и долга представляют растущий риск для американской и мировой экономики».

    Кроме того, по мнению фонда, вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему.

    Накануне американский инвестор предупредил о грядущем мировом экономическом спаде.


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    28 июня 2024, 12:39 • Новости дня
    Российский банк впервые продал замороженные из-за санкций активы

    ВТБ от продажи заблокированных активов получил 16 млрд рублей

    Российский банк впервые продал замороженные из-за санкций активы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВТБ в июне продал часть заблокированных из-за санкций активов другому российскому банку, также находящемуся под санкциями, получив прибыль 16 млрд рублей, сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Названия покупателя и объем переданных активов он не раскрыл.

    Сделка стала первой в своем роде на российском рынке: до сих пор замороженные из-за санкций активы между российскими игроками не продавались, пишет РБК.

    По словам Пьянова, по форме сделка представляла собой цессию – переуступку прав требования по активам от ВТБ покупателю. Портфель был продан с дисконтом, но точную величину скидки топ-менеджер не назвал, отметив, что она была «значительной».

    «На рынке очень мало контрагентов, у которых есть избыток заблокированных обязательств над активами», – пояснил Пьянов. «Мы ищем по рынку таких контрагентов уже второй год, это говорит о том, что это рынок покупателя. В такой ситуации дисконт большой. В том числе и в государстве близится понимание, что эти активы невозвратные», – добавил он.

    Ранее российский суд арестовал 439,5 млн долларов JPMorgan по иску ВТБ.

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    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    28 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД Германии призвал журналистов уехать из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии рекомендовало немецким журналистам, работающим в России, рассмотреть возможность отъезда из страны.

    Журналисты должны самостоятельно проверить, возможно ли их дальнейшее присутствие в России, в том числе понять, не стоит ли рассмотреть выезд, заявил Фишер на брифинге, отвечая на вопрос о зеркальных мерах, которые принимаются в отношении журналистов немецких медиа в России, передает «Московский комсомолец».

    Он также подчеркнул, что Берлин не рекомендует гражданам страны, включая журналистов, посещать Россию.

    Ранее австрийской журналистке предписали покинуть территорию России в ответ на решение Австрии не продлевать пребывание российской журналистки.

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    28 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Раскрыта схема обмана россиян украинскими кол-центрами

    Российский журналист изнутри изучил работу мошенников в украинском кол-центре

    Раскрыта схема обмана россиян украинскими кол-центрами
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Журналисты RT под видом соискателей внедрились в один из киевских кол-центров, где мошенники выманивают деньги у россиян. Используя «новую схему» под названием «Ректорат», они запугивают людей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, директорами организаций или знакомыми.

    Мошенники ищут информацию о потенциальных жертвах в открытых базах данных, соцсетях и мессенджерах. Используя фейковые аккаунты или взломанные страницы, мошенники вступают в контакт с жертвой, представляясь знакомым человеком. Жертве сообщают о «проверках», «финансировании ВСУ» или других угрозах, чтобы посеять страх и панику, передает RT.

    Затем мошенники предлагают «уладить» проблемы за деньги, переведя их на «безопасный счет». Жертва, будучи в стрессе, переводит деньги, после чего мошенники исчезают.

    Корреспондент выяснил, что порядка 100 тыс. рублей в месяц обещают платить профессиональным мошенникам в украинских кол-центрах. Связавшаяся с журналистом девушка рассказала, что от каждого «удачного звонка» можно забрать 15% от украденной суммы плюсом к зарплате. Работодатель подчеркнул, что обманывать россиян и выманивать у них деньги – «абсолютно безопасно» и не повлечет никакого наказания со стороны правоохранительных органов.

    Основная цель – завладеть средствами россиян. Мошенники также могут предлагать работу в кол-центре, в том числе программистам для создания ботов для обмана людей. В некоторых случаях мошенники, завладев деньгами, шантажируют жертву, требуя совершения преступления.

    Ранее антитеррористическая комиссия Севастополя предупредила о распространении украинскими спецслужбами мошеннических писем, якобы отправленных от имени ФСБ.

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    28 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом

    Путин: Заводы России и Белоруссии сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета

    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом
    @ 558arp.by

    Tекст: Ольга Никитина

    Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета, заявил президент Владимир Путин.

    Путин в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии отметил, что двумя странами будет реализован целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств, передает РИА «Новости».

    «Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета», – отметил глава государства.

    Напомним, ранее сообщалось, что первый опытный двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей» по проекту России и Белоруссии должен появиться в конце 2026 – начале 2027 года.

    Кроме того, президент Путин отметил, что интеграционные процессы, в которых участвуют Россия и Белоруссия, приносят практическую пользу обеим странам. Благодаря «все более тесной интеграции», отметил Путин, российские и белорусские компании, «в каком бы регионе они ни находились, получают возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград», передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что активное внедрение новых технологий необходимо для укрепления суверенитета стран, эту задачу решают Москва и Минск.

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    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

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    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
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