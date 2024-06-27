Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России

Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине

Tекст: Ольга Никитина

При этом Шольц полагает, что Украина якобы хочет заключения мира, передает РИА «Новости».

Напомним, что именно украинское руководство ввело законодательный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва отмечала, что для начала мирного процесса в первую очередь стоит снять этот запрет.

Кроме того, президент Владимир Путин назвал два условия для мирных переговоров с Киевом, выполнение которых, как отмечали в Кремле, сразу же положит конец кровопролитию.