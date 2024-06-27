Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Беспилотник коалиционных сил Запада в Сирии опасно сблизился с российским Су-35
Беспилотник MQ-9 Reaper коалиционных сил Запада в Сирии опасно сблизился с российским Су-35
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов.
По словам Попова, российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, передает ТАСС.
При этом генерал подчеркнул, что в течение суток в районе Эт-Танф зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-16 и тремя парами истребителей F-15.
Напомним, накануне ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России.