Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Арестован сообщник ликвидированных в Дагестане боевиков
Суд Махачкалы арестовал сообщника ликвидированных в Дербенте боевиков
Советский районный суд Махачкалы арестовал человека, который помогал организовать теракт в Дербенте, но сам в нем не участвовал, сообщила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Сообщник боевиков арестован до 23 августа, то есть на месяц и 28 дней. В отношении арестованного выдвинуто обвинение по ст. 205 УК (теракт), передает РИА «Новости».
Напомним, в результате нападения боевиков на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.