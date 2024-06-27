Арестован сообщник ликвидированных в Дагестане боевиков

Суд Махачкалы арестовал сообщника ликвидированных в Дербенте боевиков

Tекст: Антон Антонов

Сообщник боевиков арестован до 23 августа, то есть на месяц и 28 дней. В отношении арестованного выдвинуто обвинение по ст. 205 УК (теракт), передает РИА «Новости».

Напомним, в результате нападения боевиков на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.