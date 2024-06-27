При пожаре в подмосковном Фрязино погиб отец одного из обвиняемых

Врач рассказал о вреде обливания холодной водой

Врач рассказал о пользе и вреде обливания холодной водой

Tекст: Татьяна Косолапова

«Впервые обливание холодной водой в современной медицинской литературе относится к описанию принудительного ледяного душа в психиатрических больницах начала XIX века. Считалось, что они охлаждают воспаленный мозг. Но поскольку пациенты иногда умирали в душе, практику эту отменили», – рассказывает Парамонов.



Эксперт подчеркивает, что поскольку он является представителем научного направления в медицине – доказательной медицины, то проанализировал по данной тематике ряд статей и исследований. И нашлось очень мало материалов, где указаны так называемые конечные точки результата этой процедуры – например, люди, которые обливаются, реже болеют пневмонией, или, например, чаще, аритмией. Таких фактов почти нет – в большинстве случаев приводятся точки «суррогатные».

При этом Парамонов отмечает, что есть исследование, где изучены пожилые мужчины, которые регулярно принимали холодный душ в одном из социальных учреждений Норвегии. После процедур они чувствовали себя лучше: у них повышалось настроение и реже случалась депрессия. Многие подобные исследования изучали биохимические параметры – гормоны, факторы воспаления – и приходили к выводу, что регулярные холодные обливания снижают инсулинорезистентность, что полезно для здоровья.

Также описаны, скорее не как исследования, а как клинические случаи, приступы эпилепсии и сердечные приступы у людей, которые обливаются нерегулярно и не привыкли к этой практике. «В Японии смерть пожилых мужчин при обливании зимой стала чуть ли не национальной проблемой. Принимать ванну на морозе и обливаться холодной водой после теплой – национальная традиция. Описано более 1000 таких смертей и найдена связь с низкой температурой воздуха и низкой температурой воды», – говорит специалист.



Исследования водных процедур были и в спорте, отмечает Парамонов. «Спортивные врачи, которые восстанавливали австралийскую команду по регби, считают, что помогли спортсменам добиться выдающихся успехов после применения контрастного душа. Спортсмены быстрее восстанавливались после соревнований и травм», – рассказывает он. Но в то же время датским велосипедистам, которые страдали от плохого сна и неприятных сновидений, вечерний холодный душ не помог и им пришлось искать другие средства для релакса.

«У нас в стране традиционно считалось, что если холодовое или тепловое воздействие повторяется, это приводит к закаливанию, и если не к укреплению здоровья, то к улучшению самочувствия точно. Этого нельзя сказать об эпизодических экстремальных температурных воздействиях. Им приписывали и остановку сердца из-за блокады проведения электрического сигнала из предсердий в желудочки, и сердечные приступы из-за спазма сердечных артерий», – делится врач. По его словам, авторы советских учебников хотя исследований и не проводили, оказались правы – самочувствие при регулярных обливаниях холодной водой действительно лучше, при нерегулярных могут быть сердечные приступы и приступы эпилепсии.

«Но в целом влияние этой практики даже в 2024 году изучено недостаточно. Обливайтесь, если обливаетесь, делайте это регулярно, температуру воды снижайте постепенно. Скорее всего, это улучшит настроение, а вот улучшит ли здоровье – мы пока точно не знаем», – заключил Парамонов.