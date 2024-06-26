Эксперт объяснил замысел новых атак Украины на ЗАЭС

Эксперт Анпилогов: Атаки Украины на ЗАЭС – это средство шантажа России

Tекст: Андрей Резчиков

«По мнению украинской стороны, действия ВСУ по лишению Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) внешнего энергопитания должны вызвать у России целый спектр эмоций. Прежде всего – панику и согласие на односторонние уступки», – считает эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Атаки на ЗАЭС – это в первую очередь средство шантажа, попытка устроить аварийную ситуацию на станции, в том числе с помощью отключения резервных дизельных генераторов, что создает условия для радиационного заражения. После этого можно будет орать на всех международных площадках о том, что Россия якобы не имеет возможностей эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию, и требовать передачи ЗАЭС под некий международный контроль», – продолжил собеседник.

По его словам, никакого военного значения обстрелы ЗАЭС не имеют. «Станция выживает сама по себе. Ранее была уничтожена ЛЭП через Каховское водохранилище, отвечавшая за внешнее снабжение станции с украинской стороны. Точно так же были выведены из строя ЛЭП, которые в прошлом связывали ЗАЭС с Херсоном, Крымом и Донбассом. Пять реакторов находятся в состоянии холодного останова, а шестой – горячего, то есть он снабжает электроэнергией саму АЭС, которая не может остановиться по команде и требует длительного охлаждения активных зон», – отметил эксперт.

Анпилогов подчеркивает, что станция могла бы поставлять электроэнергию украинским потребителям, в чем заинтересованы власти Украины, «но для этого требуются совершенно другие условия на поле боя и переговорный процесс, который сейчас заморожен». «С точки зрения России, эту атомную электростанцию нельзя использовать для энергоснабжения, потому что ее безопасность не обеспечена», – добавил спикер.

Пристальное внимание Украины к ЗАЭС связано с печальным положением дел в электроэнергетике страны. «Нашими ударами выведено чуть ли не 2/3 тепловых электростанций Украины, а также значительное количество гидроэлектростанций, включая знаменитый ДнепроГЭС. Это приводит к тому, что даже на фоне небольшого летнего потребления электроэнергии по всем областям Украины идут веерные отключения. То есть по четыре-шесть часов в день города-миллионники остаются без света. Это был выбор украинского правительства, потому что основной целью этих ударов было прекращение снабжения электроэнергией военной промышленности страны, но украинское правительство заставляет население сидеть без света, чтобы заводы продолжали производить снаряды, взрывчатку, ракеты и так далее», – пояснил Анпилогов.

Сама же ЗАЭС находится в зоне поражения украинской артиллерии и средств РСЗО, «поэтому противник постоянно подвергает станцию риску радиационной опасности».

«В теории Россия может защитить ЗАЭС от ударов РСЗО HIMARS, у нас высокий процент перехвата этих реактивных снарядов, особенно комплексами «Тор» и «Панцирь-С1. Но задача по перехвату артиллерийского снаряда, который летит со сверхзвуковой скоростью на конечном участке траектории, пока не решаема стандартными средствами ПВО. Также затруднен перехват дронов. Система РЭБ не может перекрыть весь спектр частот управления дронами. Более того, некоторые беспилотники-камикадзе движутся в указанную точку без участия оператора. Эти дроны наносят удары по важным узлам в системе безопасности ЗАЭС», – отметил собеседник.

Также нельзя исключать попыток киевского режима взломать контур безопасности с целью устроить на территории Запорожской АЭС провокацию с «грязной бомбой». «Киевский режим нацелен на продолжение войны любыми средствами, поэтому приходится рассматривать самые фантастические сценарии. У него нет морально-нравственных ограничителей на использование даже «грязной бомбы», – считает специалист.

Как напомнил эксперт, в распоряжении украинской стороны находится отработанное ядерное топливо с Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС, «поэтому Киеву вполне по силам обеспечить провокацию, выдав это за радиационную аварию на ЗАЭС и обвинить российскую сторону в ненадлежащем контроле за станцией».

В среду стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. В результате атаки пост был полностью уничтожен. Специалисты АЭС выполнили «ряд компенсирующих мероприятий», направленных на контроль радиационной обстановки в месте.

На прошлой неделе из-за атаки ВСУ была нарушена работа двух инфраструктурных объектов ЗАЭС. Сначала была полностью уничтожена подстанция «Луч», которая подверглась налету четырех украинских беспилотников. В результате без электричества временно оставался город Энергодар. Через два дня под удар попала подстанция «Радуга», на которой был поврежден один из двух трансформаторов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 21 июня, что повреждение «Луча» оказало прямое влияние на ядерную безопасность.

О том, что Украина может устроить на ЗАЭС провокацию с «грязной бомбой», заявлял на прошлой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Киевский режим стремится приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения для создания «грязной бомбы». Если бы данный изотоп был распространен в случае взрыва или просто загрязнения почвы на территории южнорусских земель постукраинского пространства, то сразу бы посыпались обвинения, что это все сделала Россия», – заявил Рогов в интервью РИА «Новости».

По его словам, возможная провокация может произойти в Запорожской области с учетом заявлений киевского режима о якобы возможных терактах на ЗАЭС.