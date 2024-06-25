«Ислам ньюс»: Ислам запрещает посягательство на храмы других религий

«Ислам строго запрещает убийство мирных жителей, посягательство на храмы и священнослужителей других религий. С осуждением теракта в один голос выступили все духовные лидеры российских мусульман, назвав произошедшее актом беззакония и неверия», - отмечают авторы материала в «Ислам ньюс».

Указывается, что у одного из ликвидированных в Дагестане террористов нашли никаб, одежду, полностью закрывающую лицо, с помощью которой он, возможно, планировал скрыться после теракта. В этой связи издание напомнило о полемика относительно закона о запрете никаба в России.

Ранее руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин отмечал, что тема запрета никаба обусловлена проблемой терроризма и экстремизма в среде радикальных исламистов, поскольку никаб препятствует идентификации личности. Ранее эта тема не беспокоила власть общество в такой степени, поскольку российские мусульманки никаб не носили и это не является частью традиционного ислама на Кавказе и за его пределами. Сегодня никаб у женщин, как и выбритые усы у мужчин с бородой – это элемент привнесенной традиции салафизма.

«Никаб является знаком того, что в данной семье есть иное понимание ислама, чем в привычных традиционных общинах. Главное, не путать никаб с хиджабом и не провозглашать всех, кто его носит или к нему призывает, радикалами», – предупредил Лункин.

23 июня группа террористов в Дербенте и Махачкале совершила нападения на два православных храма и две синагоги. Погибли 21 человек, 26 пострадали. 16 погибших – полицейские. Жертвой террористов стал православный священник.