Махачкалинскую церковь после нападения боевиков пообещали восстановить за три месяца

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал, что разрушения имеются у входной группы, во дворе, и внутри храма, на восстановление понадобится три месяца, передает ТАСС. По словам Магомедова, специалисты уже приступили к оценке ущерба.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских.

Напомним, исламовед Роман Силантьев заявил, что протоиерей Николай Котельников, убитый в Дагестане, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии.

