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Махачкалинскую церковь после нападения боевиков пообещали восстановить
Махачкалинскую церковь после нападения боевиков пообещали восстановить за три месяца
Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, поврежденный во время нападения боевиков, восстановят в течение трех месяцев, сообщил руководитель штаба общественной поддержки Республики Дагестан Магомед Магомедов.
Он рассказал, что разрушения имеются у входной группы, во дворе, и внутри храма, на восстановление понадобится три месяца, передает ТАСС. По словам Магомедова, специалисты уже приступили к оценке ущерба.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских.
Напомним, исламовед Роман Силантьев заявил, что протоиерей Николай Котельников, убитый в Дагестане, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии.