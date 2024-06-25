В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
Финский Gasum назвал дату прекращения закупки СПГ из России
Финская компания Gasum не может расторгнуть договор с «Газпром экспортом», санкции ЕС она расценивает как форс-мажор, в связи с этим прекратит закупку СПГ из России с 26 июля, говорится в пресс-релизе компании.
В сообщении говорится, что санкции ЕС не дают Gasum права расторгнуть контракт, но представляют собой форс-мажорное обстоятельство. Компания подчеркнула, что полностью соблюдает санкции ЕС и не будет покупать или импортировать российский СПГ с 26 июля, передает ТАСС.
Ранее Совет ЕС в новом 14-м пакете санкций против России запретил реэкспорт российского СПГ, инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ».