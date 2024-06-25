В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
Песков: Большинство западных компаний остались в России
Очень большое количество западных компаний осталось работать в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос о значимости западных банков для российской экономики. Песков отметил, что они выполняют важные функции по переводу средств. Это касается интересов не только российских клиентов этих банков, но и зарубежных, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что в России работает «очень много западного бизнеса», у них огромные, многомиллиардные инвестиции.
Эти компании используют банковские услуги. Если они прекратятся – будет нанесен ущерб компаниям.
Ранее Bloomberg сообщал, что многие западные компании продолжают вести бизнес в России под другими названиями.