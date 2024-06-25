Песков: Большинство западных компаний остались в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о значимости западных банков для российской экономики. Песков отметил, что они выполняют важные функции по переводу средств. Это касается интересов не только российских клиентов этих банков, но и зарубежных, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что в России работает «очень много западного бизнеса», у них огромные, многомиллиардные инвестиции.

Эти компании используют банковские услуги. Если они прекратятся – будет нанесен ущерб компаниям.

Ранее Bloomberg сообщал, что многие западные компании продолжают вести бизнес в России под другими названиями.