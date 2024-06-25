В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.0 комментариев
Французская Bonduelle подала заявку на регистрацию нового товарного знака на русском
Французская компания Bonduelle подала заявку на регистрацию нового товарного знака на русском языке
Французская компания Bonduelle, производитель овощных консервов и замороженных овощей, подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию нового товарного знака на русском языке, следует из базы данных Роспатента.
В материалах указывается, что заявка на регистрацию товарного знака была подана 17 июня 2024 года, передает ТАСС.
Напомним, в ноябре 2022 года гендиректор компании Гийом Деброс в эфире канала BFM Business заявил, что французская продовольственная компания Bonduelle, несмотря на сложности, не будет покидать рынок России, который позволяет ей отправлять товар в Центральную Азию.